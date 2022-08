Acht opvallende, nieuwe tv-programma’s die de NPO dit najaar uitzendt

Buitenkant van het hoofdkantoor van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in Hilversum. Beeld Getty Images

De stamhouder

Deze winter op NPO 1 (Avrotros)

Ambitieuze, in vijf landen opgenomen verfilming van de autobiografische bestseller van Alexander Münninghoff. Op verzoek van zijn vriendin Ellen (Sallie Harmsen) onderzoekt Alexander zijn duistere familieleden. Hij komt erachter dat hij nauwelijks iets weet van zijn vader, de voormalige SS’er Frans (Robert de Hoog als jonge Frans, Marcel Hensema als de oude) en zijn grootvader (Gijs Scholten van Aschat). De regie is van Diederik van Rooijen.

Het rampjaar 1672

Van 28 oktober tot en met 9 december op NPO 2 (NTR)

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar – toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Engeland, Frankrijk én de bisdommen Münster en Keulen – plaatsvond. In deze zevendelige geschiedenisserie, gemaakt door de redactie van Andere Tijden en met Hans Goedkoop als verteller, reconstrueren historici de gebeurtenissen die de aanleiding vormden.

2Doc: Mama

29 december, 23.10 op NPO 2 (Human)

Documentaire over dragqueen Ma’MaQueen en haar zes drag-kinderen, die zijn afgewezen door hun biologische familie en kampen met een negatief zelfbeeld. ‘Drag laat hen dit alles vergeten en de tekortkomingen in hun dagelijks leven gaan voor even in rook op’, meldt het persbericht. ‘De soms harde werkelijkheid en fantasie overlappen elkaar dagelijks, maar onder de vleugels van mama voelen ze zich veilig en gezien.’

Breuklijnen

Vanaf 26 september om 22.15 op NPO 2 (BNNVara)

Vierdelige serie waarin programmamaker Sinan Can buitenwijken bezoekt van Parijs, Londen, Stockholm en Brussel. Can verbleef langere tijd op deze plekken, die ‘Shariawijken’ en ‘no-gozones’ worden genoemd, en onderzocht hoe het is om er te leven.

De invasie van België

Vanaf 21 november om 20.25 uur op NPO 3 (PowNed)

Avontuurlijk spelprogramma waarin tien bekende Nederlanders in opdracht van een mysterieuze opdrachtgever (‘De kolonel’) België binnenvallen: zij willen daar de Nederlandse vlag hijsen en het land claimen. Bekende Belgen zijn daar niet van gediend en proberen het te voorkomen. Met onder meer Olcay Gulsen, Gers Pardoel en Jasper Demollin.

Rampvlucht

Dramaserie vanaf 29 september op NPO 1 (KRO-NCRV)

Documentaire 4 oktober op NPO 2 (KRO-NCRV)

Op 4 oktober is het dertig jaar geleden dat de grootste vliegramp in Nederland ooit plaatsvond: de Bijlmerramp. KRO-NCRV kijkt erop terug met een dramaserie en een documentaire. In de documentaire komen betrokkenen aan het woord die destijds niet in het ‘officiële’ verhaal geloofden en meenden dat er meer aan de hand was – rond ‘mannen in witte pakken’ op de rampplek wemelde het van de speculaties.

Die mysterieuze verhalen komen ook aan bod in de vijfdelige dramaserie, een ‘complotthriller’ over de kwesties die Nederland na de Bijlmerramp in zijn greep hielden. Hoofdrollen zijn er voor Joy Delima, Yorick van Wageningen en Thomas Höppener.

Handen aan de couveuse

Vanaf 7 september om 21.30 uur op NPO 1 (EO)

Programmamaker Anne-Mar Zwart filmde voor deze zesdelige serie op de IC Neonatologie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ze volgde ouders bij wie de bevalling dramatisch is verlopen – de baby is te vroeg geboren of ernstig ziek – en onderzocht hoe zij zich staande hielden.

Ankie, de olympische weduwe

4 en 5 september om 21.30 uur op NPO 1 (KRO-NCRV)

Op 5 september is het 50 jaar geleden dat Palestijnse terroristen in het olympisch dorp van München Israëlische atleten gijzelen. Twee sporters worden direct vermoord, negen komen daarna bij de bloedige beëindiging om het leven. Een van hen is schermcoach Andre Spitzer. Zijn weduwe, de Nederlandse Ankie Spitzer, zoekt al vijftig jaar naar de waarheid. Deze documentaire, gemaakt door Twan Huys en Evert-Jan Offringa, brengt volgens het persbericht ‘nieuwe, spraakmakende feiten’.