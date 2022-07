Acht musea in onze buurlanden die je een keer moet bezoeken – met de trein

Het voormalige zwembad in Roubaix is tot in de kleedhokjes gevuld met schilder- en beeldhouwkunst. Beeld Getty

Wat: Arp Museum

Waar: Rolandseck (D)

Treinreis: De ICE rijdt in 2 uur en 40 minuten van Utrecht naar Bonn. Het ritje naar Rolandseck duurt 12 minuten.

Hoogtepunt deze zomer: Berlinde De Bruyckere (t/m 8/1/2023)

Beeld Isa Grutter

Wie met de Regionalbahn uit Bonn arriveert bij het Arp Museum in Rolandseck, ziet nog niet hoe eigenaardig en ingenieus het is. Na een reisje langs de Rijn stap je uit bij het classicistische station. Buiten je blikveld, op de heuvel, ligt een spierwit gebouw van Richard Meier – tevens de architect van het ‘IJspaleis’, het stadhuis van Den Haag.

Samen vormen het station van Rolandseck (anno 1856) en de nieuwbouw (2007) het Arp Museum, vernoemd naar Jean Arp (1886-1966) en Sophie Taeuber-Arp (1889-1943). Zij was een Zwitserse schilder, beeldhouwer en danser, vereeuwigd op het bankbiljet van 50 Zwitserse francs. Hij was een Duits-Franse beeldhouwer en schilder. Ze zijn exponenten van het dadaïsme (1915-1920), de vrolijke beweging in tijden van wanhoop, een club lucide geesten die, dixit Jean Arp, ‘terwijl de donder van de geschutsbatterijen in de verte rommelde, plaksels en gedichten maakten, voordroegen en met heel hun ziel zongen’.

Het museum toont werk van de Arps, hun tijdgenoten en hun navolgers. Toch is de grootste attractie hoe station en nieuwbouw zijn verbonden: met een brutalistische liftschacht. Die ‘tijdreis’ maakt je hoofd leeg voor de volgende expositie. (Bart Dirks)

Wat: Mudam (Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean)

Waar: Luxemburg (L)

Treinreis: Vanuit Utrecht circa zes uur (via Brussel)

Hoogtepunt deze zomer: Lynette Yiadom-Boakye (t/m 5/9)

Beeld Isa Grutter

Het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean – Mudam voor vrienden – staat op de grens van de Luxemburgse binnenstad en het Kirchberg-plateau, een boulevard met Europese instellingen en andere fantasieloze kantoren. Het Mudam ligt op een fortificatie uit 1732. De toonaangevende Chinees-Amerikaanse architect I.M. Pei wist die oude omwalling met respect in zijn ontwerp op te nemen. Hij koos voor muren van kalksteen, afkomstig uit de Bourgogne. De glazen daken, waaronder een piramidevormige hal van 33 meter hoog, maken het museum opvallend licht.

Mudam opende in 2006; de eigen kunstcollectie van het groothertogdom is relatief beperkt. Des te meer zalen kan het museum inruimen voor tijdelijke exposities. Niet te missen deze zomer is de grote overzichtstentoonstelling van Lynette Yiadom-Boakye (Londen, 1977). De fantastische portretten van de Brits-Ghanese kunstenaar zijn levensecht, maar schijn bedriegt. ‘Ik werk met plakboeken, met foto’s die ik verzamel, en ik werk een beetje met het leven, ik zoek de beelden die ik nodig heb, ik maak foto’s’, schrijft ze in een toelichting. ‘Alles wordt op canvas samengebracht.’ Yiadoms expositie was eerder te zien in Stockholm en Düsseldorf en reist dit najaar door naar Tate Britain. (Bart Dirks)

Wat: S.M.A.K.

Waar: Gent (B)

Treinreis: Vanuit Utrecht circa 2 uur en 30 minuten.

Hoogtepunt deze zomer: Splendid Isolation (t/m 18/9)

Beeld Isa Grutter

Weet u nog, hoe we tijdens de eerste coronalockdown allemaal nieuwe, betere, zuurdesembroodbakkende mensen zouden worden? Naast allemaal minder aangename zaken, bracht isolatie ook onverwachte inspiratie. Ziedaar het thema van Splendid Isolation, te zien in S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst). Het jonge en eigenzinnige museum huist sinds 1999 in een oud casino, tegenover het oudere Museum voor Schone Kunsten.

Splendid Isolation toont kunst die voortkomt uit eenzaamheid en afzondering. Soms was corona een aanleiding, vaker niet. De 22 kunstenaars komen uit bijna elke hoek van de wereld, waaronder Irak, Palestina, India en Kameroen. De groep kent veel onbekende namen, al is ook grootheid Louise Bourgeois van de partij.

Eén ding hebben de kunstenaars gemeen: iets duwde hen in de richting van afzondering. Ziekte, ballingschap of gevangenschap, de omstandigheden zijn vaak niet mals. Wel levert het indrukwekkende kunst op. Zoals de installatie van de Turks-Koerdische journalist en kunstenaar Zehra Dogan die drie jaar vastzat in een Turkse gevangenis. Op binnengesmokkeld papier maakte ze een graphic novel over het leven in de gevangenis, met koffie en menstruatiebloed als tekenmateriaal. (Sarah van Binsbergen)

Wat: La Piscine – Museum voor kunst en industrie

Waar: Roubaix (FR)

Treinreis: Vanuit Utrecht circa 3 uur en 50 minuten.

Hoogtepunten deze zomer: de vaste collectie en Robert Lotiron (1886-1966): La poésie du quotidien, t/m 4/09

Beeld Isa Grutter

Roubaix. Niet echt een stad om voor uit bed te stappen. En toch, als er één reden is om de trein te nemen – of uw reis naar Parijs te onderbreken – dan voor het Musée La Piscine. Inderdaad, zoals de naam suggereert, een zwembad. Voormalig zwembad. Nu een museum met een gevarieerde verzameling Franse en plaatselijke schilderkunst en, rondom het vroegere 25 meterbad, een prachtige collectie beeldhouwkunst die ook is verstopt in de douchecabines en kleedhokjes. En in de nieuwbouwvleugel, speciaal ontworpen voor nog meer beelden uit zowat alle eeuwen, plus de complete en overweldigende atelierinboedel aan sculpturen, gereedschap, mallen en huisraad van de Franse beeldhouwer Henri Bouchard (1875-1960).

Het gemeentebad werd een eeuw geleden gebouwd in onvervalste Art Deco-stijl, weelderig en buitenissig, bedoeld als een ‘tempel van hygiëne voor de arbeidersklasse’. Sinds 2001 is het een museum. Aanvankelijk voor de collectie industriële producten, design en textiel, later ook voor beeldhouwkunst. Verrassend al met al. Even verrassend als het restaurant waar u, toch eenmaal uitgestapt, toe zou kunnen zijn aan een (goede) lunch. (Rutger Pontzen)

Wat: Maison Européenne de la Photographie

Waar: Parijs (FR)

Treinreis: Vanuit Utrecht (intercity) via Rotterdam (Thalys) in 4 uur.

Hoogtepunt deze zomer: Love Songs Photographies de l’intime, t/m 21/08

Beeld Isa Grutter

Love Songs, fotografie en intimiteit heet de grote tentoonstelling die Maison Européenne de la Photographie in Parijs heeft samengesteld rond het werk van twee prominente fotografen die hun levenswerk hebben gemaakt van de verbeelding van fysieke en mentale nabijheid in relaties : de Amerikaanse Nan Goldin en de Japanner Nobuyoshi Araki.

Goldin begon in de jaren zeventig vanuit een persoonlijke visie haar eigen leven en dat van haar vrienden te fotograferen, resulterend in een oeuvre waarin het leven in al zijn poëzie en rauwheid figureert. Liefde en dood, seksuele mishandeling, verslaving en aids, trouw en de schoonheid van intimiteit zijn de belangrijke thema’s in haar werk. Araki’s geëxposeerde werk uit de jaren zeventig kent een vergelijkbare mix van persoonlijke, documentaire en artistieke fotografie. In het Japan van zijn vroege jaren veroorzaakte Araki’s expliciete werk veel controverse. In 1989-1990 verscheen zijn ontroerende serie Winter Journey, over de dood van zijn geliefde vrouw en de rouwperiode die daarop volgde.

Andere grote namen van de expositie die het werk van veertien fotografen omspant: Sally Mann, Larry Clark, JH Engström & Margot Wallard, Hideka Tonomura en Hervé Guibert. (Arno Haijtema)

Wat: Louisiana Museum

Waar: Humlebæk (DK)

Treinreis: Vanuit Utrecht (via Berlijn) in ruim elf uur naar Kopenhagen, van daar nog 35 minuten.

Hoogtepunten deze zomer: Diane Arbus t/m 31/7; Alex Da Corte t/m 9/01/2023

Beeld Isa Grutter

Het eerste Scandinavische retrospectief van de fenomenale New Yorkse fotograaf Diane Arbus (1923-1971) is op een van de mooiste plekken van Denemarken: Louisiana, het museum voor moderne kunst. Gelegen in Humlebæk, een half uurtje treinen van Kopenhagen, biedt het een grandioos uitzicht op de zeestraat de Sont. Loop de glooiende tuin in en u ruikt de zilte zee.

Doe dat nadat u de honderdvijftig foto’s heeft bekeken die Arbus’ artistieke ontwikkeling in de vijftien jaar vanaf 1956 weerspiegelen. Op haar, meestal in en om New York gemaakte, zwart-witfoto’s zit altijd een vleugje waanzin: in de blik van een jongetje met een speelgoedhandgranaat in Central Park, bij de circusartiesten op Coney Island, in het nudistenkamp waar de naakte dienster keurig een wit schort draagt. Arbus had oog voor het groteske, voor extravagantie, en voor die ene tel waarop iemand zijn ziel blootgeeft: kwetsbaar, getroebleerd, euforisch, bevrijd, en soms al die gemoedstoestanden tegelijk.

Wie het Arbus-retrospectief – tot 31 juli – niet redt, hoeft Louisiana niet te schrappen. Er is ook een tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Alex Da Corte (42), die veel succes oogst met zijn sculpturen, installaties en films met talrijke figuren uit de populaire cultuur, van Popeye tot de Muppets, van Eminem tot The Simpsons. (Arno Haijtema)

Wat: Martin Gropius Bau

Waar: Berlijn (D)

Treinreis: Vanuit Utrecht 6 à 7 uur

Hoogtepunten deze zomer: Louise Bourgeois (22/7 t/m 23/10) en Dayanita Singh (t/m 7/8)

Beeld Isa Grutter

Het had weinig gescheeld of Martin Gropius Bau (vernoemd naar de architect) was er niet meer geweest. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het neoclassicistische gebouw zo lelijk door bommen geraakt, dat was besloten het plat te gooien. Gelukkig stak een erfgoedorganisatie daar een stokje voor, geholpen door Bauhaus-grondlegger Walter Gropius, die dit museumgebouw van zijn oudoom (die hij nooit heeft gekend) graag wilde redden.

Inmiddels is Martin Gropius Bau, vlakbij Checkpoint Charlie, een van de interessantste tentoonstellingslocaties van Duitsland. Zonder eigen collectie, dus opererend als een kunsthal. Deze zomer is er een uitgebreide tentoonstelling met kunstwerken die de Frans-Amerikaanse Bourgeois (1911-2010) in de laatste twintig jaar van haar leven maakte. Bourgeois, wier ouders een bedrijf hadden dat tapijten restaureerde, werkte aan het einde van haar leven vooral met textiel en maakte aangrijpende en delicate kunstwerken. Dit voorjaar was de tentoonstelling ook al te zien bij de Hayward Gallery (zie Londen) en werd toen alom bejubeld. Een buitenkans dus. (Anna van Leeuwen)

Wat: Hayward Gallery

Waar: Londen

Treinreis: Vanuit Rotterdam in 3 uur en 32 minuten

Hoogtepunt deze zomer: In the Black Fantastic (t/m 18/9)

Beeld Isa Grutter

Het is niet de meest voor de hand liggende locatie voor een tentoonstelling over ongebreidelde verbeeldingskracht. De Londense kunsthal Hayward Gallery bevindt zich namelijk in het brutalistische Southbank Center op de zuidoever van de Theems: lomp, sober, heel veel beton. Juist daar bezoek je deze zomer de uitbundige tentoonstelling In the Black Fantastic, vol fantasie, fabels en mythen.

‘Het fantastische’ uit de titel slaat op zaken die de realiteit overstijgen, denk aan genres als sciencefiction, horror en fantasy. Spierwitte genres zou je zeggen, kijk maar naar bekende helden als Harry Potter en Luke Skywalker. Dat haalt deze tentoonstelling mooi onderuit, want de elf deelnemende kunstenaars komen allemaal uit de Afrikaanse diaspora. Ze versmelten Griekse met Afrikaanse mythologie, utopische vergezichten met actuele verwijzingen naar racisme.

Wat u zich daarbij moet voorstellen? Futuristische soundsuits van kunstenaar Nick Cave (niet de zanger) bijvoorbeeld, pakken bezaaid met knopen en glitterstenen die de identiteit en de huidskleur van dragers verhullen. Ook te zien: een nieuwe animatie van wereldster Kara Walker. De Britse – niet bepaald milde – kunstpers strooide in recensies met sterren en superlatieven. Dat gebeurt niet vaak en maakt daarom extra nieuwsgierig. (Sarah van Binsbergen)