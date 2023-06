‘Ach, war ik maar Bruce Springsteen’, zingt Björn van der Doelen, eerst voetballer, nu geestig muzikant

Zanger en oud-voetballer Björn van der Doelen. Beeld Ellen van der Doelen

Zo’n kleine menneke,

Zo’n groot hart

Kootje, Björn van der Doelen en de Huursoldaten (2021)

Of hij voor hem een liedje wil schrijven, vraagt de middelste zoon – hij heeft er drie, Teun, Kootje en Klaas – van Björn van der Doelen op een dag. De oud-voetballer laat er geen gras over groeien, hij gaat meteen aan de slag. Het resultaat is Kootje, een praatliedje dat drijft op americana en Brabantse country. De liefde spat er aan alle kanten vanaf – ook voor Bruce Springsteen.

Zo degelijk en rechtlijnig als Van der Doelen als voetballer van PSV, Standard Luik, FC Twente en NEC was, zo creatief, eigenzinnig en veelzijdig is hij in zijn tweede loopbaan. De populaire waterdrager is een koploper geworden, een originele muzikant met een eigen stijl, door en door Brabants en geestig bovendien.

Björn van der Doelen en de Huursoldaten

Toen hij, zoekend naar een platenlabel, nul op het rekest kreeg bij het gerenommeerde Excelsior – hij kreeg niet eens antwoord op zijn mail – richtte hij zijn eigen label op: Val Maar Kapot, Ik Doe Het Zelf Wel. Zijn platen hebben titels als Eerwaarde Vader zegen mij want ik heb gezondigd, De cowboy, De outlaw, De sheriff en de hoer en, de allerbeste, Caballero zonder filter.

Doeluh, noemde de aanhang van PSV hem in spreekkoren liefkozend. Hij was een voorbeeld voor het volk op de tribunes, een harde werker uit de streek (Goirle) die zijn tekortkomingen camoufleerde met fanatisme en drie landstitels bemachtigde aan de zijde van vedetten als Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel en Ronaldo.

Van der Doelen in zijn NEC-tijd. Beeld ANP

Een modelprof was hij desondanks niet. Hij dronk (drinkt) graag bier en relativeerde het metier. In het Eindhovens Dagblad: ‘Ik heb vaak genoeg in de kleedkamer gezeten met de gedachte: waar gáát het eigenlijk over? Ik kon niet met een plank voor mijn kop blind voor het voetbal gaan.’

Uit hetzelfde interview: ‘Van Bommel dronk altijd netjes een sinasje en je hebt jongens die in hun vrije tijd continu zitten te ‘teleteksten’ voor de tussenstanden. Ik houd ook van de andere kant van het leven, een keer lekker doorzakken bijvoorbeeld.’ Zijn liefde voor bier stak hij ook als muzikant niet onder stoelen of banken. Hij maakte reclame voor Bavaria en bracht een muzikale ode aan bier, waarin onder meer de zin ‘Lief pilske, wa zou ik zonder jou toch moeten’ opviel.

In Kootje noemt Van der Doelen een paar van zijn favoriete liedjes, Into the Mystic van Van Morrison en Don’t Think Twice, It’s All Right van Bob Dylan. Zijn dan 14-jarige zoon slaat vooral aan op Thunder Road van Bruce Springsteen. Zo vader, zo zoon: eerder had senior een liedje geschreven met de titel Ach, war ik maar Bruce Springsteen.

‘Ach, war ik maar Bruce Springsteen’, zingt Van der Doelen. Beeld Getty Images

Of Thunderroad nog een keer kan worden opgezet, vraagt Kootje in de auto. Van der Doelen doet het graag en werpt een blik in de toekomst, ‘as ik er straks niet meer ben en gij echt op eigen benen moet gaan staan’. Zijn goede raad: ‘Op de dagen da ge me mist, zet dan Thunder Road nog eens aan, dan ben ik bij jou’.

