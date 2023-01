Ach ja, Bartje. Dat boek stond in mijn geheugen gegrift! Toch?

Mijn zeer voormalige juf Nederlands (zijzelf is gelukkig niet ‘zeer voormalig’ maar springlevend) was op zoek naar een verhalenbundel uit haar jeugd, Als alle lichten branden geheten, waarvan zij zich allerlei droevige details verlekkerd herinnerde. Alleen, ze wist niet meer wie de schrijver was.

Ik werd zo nieuwsgierig dat ik naar dat boek op zoek ging. Ik vond het. Het bleek van Anne de Vries, die wij allemaal kennen van Bartje ‘Ik bid nie veur brune bon’n’ Bartels. Ach ja, Bartje (1935), dat boek staat in mijn geheugen gegrift! Toch? Nee, zo bleek. Ik had het nooit gelezen. De Bartje die ik voor me zag, met zijn weerbarstige kuifje, stamde uit een televisieserie in de jaren zeventig.

Waarom had ik Bartje nooit gelezen? Omdat streekromans in mijn jeugd door de vaderlandse intelligentsia als dom leesvoer voor dito vrouwen werden beschouwd, boeken ‘waar je niks aan hebt’. Remco Campert heeft het er ons natuurlijk niet makkelijker op gemaakt, met zijn parodiërende stukjes over het incestueuze boerengezin Kneupma, waar ze opgebakken klonten van de karnemelkse pap van eergisteren eten, in de warme mestgeur, terwijl veldwachter Bonkjes zich vergrijpt aan dochter Mieke-Kee in de bedstee.

Nee, gelezen had ik Bartje dus niet. (Wel had ik decennia gedacht dat Anne de Vries een vrouw was, en dat is niet zo. Ik ben er trouwens ook pas een paar jaar geleden achter gekomen dat Mies van der Rohe geen vrouw was. Ik schaam me.) Dus las ik hem alsnog.

‘Bartje gaat de schuur door, waar de geit met haar kop over het hok staat te mekkeren en het varken hongerig giert en stapt dan kalm naar binnen. Als je al buiten geweest bent vind je het een beetje benauwd in de kamer, waar zes mensen en een popje geslapen hebben, Maar dat geeft niks, dat merk je na een poosje niet meer. Moeder staat bij de tafel en schenkt de koffie op. De damp slaat tegen de lage zolderbalken.’

Ja, dat is kneuterig, maar je voelt de bui al hangen; het gezin Bartels is arm. Heel erg arm. Ze eten aardappels met zijn allen uit één pan, en op is op. ‘Erg is ’t als je de hik krijgt: dan word je er door ieder van verdacht, dat je te vlug gegeten hebt. (…) Gert wist laatst een middel om alles te krijgen. Die heeft, toen hij eens met Arie te laat kwam voor het eten en er slechts een klein prakkie overgebleven was, in de pan gespuugd. ‘Ziezo’, zee Gert. ‘Nou lus ie het niet meer…’ ‘Best’, zee Arie. Hij schraapte zijn keel en hij spuugde dadelijk twee keer in de pan, eerst op zijn eigen deel en toen op dat van zijn broer.’

Vader verliest zijn baan, de armoede wordt nog schrijnender, en intussen baart moeder het ene kind na het andere. ‘’t Is raar, dat moeder er zo goed tegen kan. Of ze nu droog brood eten of een plak koolraap instee van een boterham en drie keer per dag aardappels met een stukje plantenvet, moeder groeit tegen de verdrukking in.’ Er sterft weleens een kind, maar er blijven er toch nog een heleboel over.

Ik raakte in de ban van de dromerige, slimme Bartje en zijn coming of age in een harde wereld waarin een dubbeltje nooit een kwartje wordt. Ja, ik moest nog vaak aan Remco Campert denken, vooral bij namen als ‘opoe Tjobbe’, ‘Lene Proem’ (‘een flarde van een wief’), ‘boer Wapse’ en ‘Lammechien’. Maar Bartje bleek een heerlijk boek, met bovendien een thematiek die zijn urgentie allerminst heeft verloren: de kloof tussen arm en rijk.