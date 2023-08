Absurdistische solo over de verlammende én verwoestende drang om te (her)scheppen ★★★★☆

‘Euhm... in vijf bedrijven’ door Elias De Bruyne in samenwerking met Theaterfestival Boulevard, Theater Artemis en PLAN Brabant. Beeld Jean Philipse

‘Oh, dat lijkt mij zo lekker om te doen’, fluistert een toeschouwer op rij één, wanneer mimespeler en theatermaker Elias De Bruyne (1988) zich bij de start van zijn voorstelling Euhm… in vijf bedrijven uitkleedt en inzeept met vijf kleuren verf. Hij meet zich een plastic velletje aan en huppelt, danst en walst als een doorschijnende bosnimf door een ultrakorte, mimische samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van heelal en aarde. Op band start telkens een versie van Vivaldi’s Vier seizoenen. Maar de voormalige hovenier kortwiekt ieder jaargetij en iedere scène op zijn hoogtepunt. Na het gepruttel van microben in de oersoep – verbeeld door gegorgel in een plastic brij – schiet De Bruynes schepping alras door naar klauwende dino’s.

De 35-jarige Vlaming, met meerdere tegendraadse solo’s op zijn naam (gerealiseerd met steun van Theater Artemis, PLAN Brabant en Theaterfestival Boulevard), speelt ook nu weer een ontregelend spel met publieksverwachtingen. Zo gewoon als hij oogt, met de ontwapenende blik van een buurjongen en de ongetrainde buik van een bankzitter, zo groots droomt hij over zijn ‘scheppingsdrang’.

Hij wil iets theatraals maken, met groots decor en compleet symfonieorkest. Maar aangekomen bij het vijfde bedrijf – het ontstaan van het individu - slaat een existentiële twijfel toe. Niet voor niets wordt De Bruynes theaterwerk een ode aan de twijfelende mens genoemd. Een weifelen dat hem als jonge vader wederom parten speelt.

En dan doorbreekt hij die verlamming met een hilarische parodie op een impertinent kunstinterview over leven en werk door televisiepresentator Cornald Maas (gevat gespeeld door De Bruyne zelf). Zo ontpopt deze absurdistische solo zich als een vrolijke satire op de verlammende én verwoestende drang om te (her)scheppen. En tegelijk als ode aan de fantasie: wat we in ons hoofd scheppen is vaak al lekker genoeg.