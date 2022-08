Abstracting Parables in het Stedelijk Museum Amsterdam beantwoordt niet de belangrijkste vraag ★★☆☆☆

Zaaloverzicht met werk van Sedje Hémon. Beeld Peter Tijhuis

Wat maakt een kunsttentoonstelling goed of slecht? Ten eerste natuurlijk de kunst zelf. Maar dat is niet de enige factor. Minstens zo belangrijk is de vraag: welk verhaal vertelt de tentoonstelling, en hoe?

Aan de kunstwerken ligt het niet bij Abstracting Parables in het Stedelijk Museum Amsterdam. Er zijn genoeg mooie schilderijen (en een paar sculpturen en litho’s) te zien om te begrijpen dat deze kunstenaars allemaal een eigen solotentoonstelling verdienen. In feite krijgen ze die ook, maar ook weer niet, want het Stedelijk heeft een tentoonstelling gemaakt met drie solo’s naast elkaar: van de Joods-Nederlandse muzikant en schilder Sedje Hémon (1923 – 2011), de Braziliaanse schilder, dichter, essayist, toneelschrijver en politiek activist Abdias do Nascimento (1914-2011) en de Pakistaanse kunstenaar en ontwerper Imran Mir (1950-2014).

Het gaat mis bij het verhaal. Want waarom zijn deze drie kunstenaars samen te zien? Op het eerste gezicht verschillen ze hemelsbreed van elkaar. Bij Mir zien we minimalistische schilderijen en sculpturen waarin geometrische vormen en rasters de hoofdrol spelen. Op de knallende doeken van Do Nascimento gaan abstracte vormen samen met herkenbare symbolen, van gebalde vuisten tot slangen, vredestekens en regenbogen. En de presentatie van Hémon bestaat uit schilderijen vol zwierige slierten, alsof ze het ritme van jazz in beeld heeft gevangen.

Wat hebben deze kunstenaars gemeen? De inleidende zaaltekst biedt weinig opheldering, die is zo wollig dat je er jeuk van krijgt. ‘Voor elk van hen betekende de zoektocht naar verbindingen tussen wetenschappelijke, psychische, politieke en spirituele werelden het bewerkstelligen van een taal van abstractie die zocht naar het anders mogelijke’, lees je daar bijvoorbeeld. Een beschrijving die zo vaag is dat ze zowel over Mondriaan als over Picasso zou kunnen gaan en die dus eigenlijk precies niets zegt.

De duidelijkste overeenkomst is dat deze drie kunstenaars vergeten stemmen zijn die buiten de dominante (westers en mannelijk georiënteerde) kunstcanon vallen. Daar kun je er echter nog wel meer van bedenken. Blijft de vraag: waarom juist deze drie, samen?

Ook de audiotour, een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling, beantwoordt die vraag niet. Die geeft vooral algemene informatie over het leven en de carrière van de kunstenaars. Zo hoor je dat Mir naast zijn kunstpraktijk ook een succesvol grafisch ontwerpbureau had. Dat de ‘fascistische patriarchale kunstwereld’ hard zijn best heeft gedaan om het werk van de Joods-Nederlandse Hémon kapot te maken. En dat Do Nascimento een belangrijke figuur was in de Black Power-beweging en veel inspiratie putte uit de candomblé, een Braziliaanse spirituele beweging die gebaseerd is op tradities uit verschillende Afrikaanse culturen.

Hoe je die invloeden uit de candomblé precies terug kunt zien bij Do Nascimento? Geen idee. Noch de zaaltekst, noch de audiotour geeft informatie over specifieke kunstwerken. Het gemis daarvan voel je ook bij de andere kunstenaars. Zo was Sedje Hémon oorspronkelijk muzikant en ontwikkelde ze een bijzondere methode om haar schilderijen om te zetten in partituren. Je kunt ze dus als muziekstukken uitvoeren. Hoe dat in zijn werk gaat, blijft onduidelijk. In een documentatieruimte liggen een paar boekjes met haar panfluitmethode en hangen koptelefoons waaruit muziek klinkt. Zonder toelichting. Alleen de readers die per kunstenaar zijn gemaakt geven meer informatie, maar die moet je apart aanschaffen.

‘Wat je ziet is wat je ziet’, heeft Imran Mir over zijn kunst gezegd. In diezelfde geest lijken de curatoren ervan uit te gaan dat de kunstwerken in Abstracting Parables voor zichzelf spreken. Een blijk van tomeloos vertrouwen in het kunstwerk en de kijker? Misschien. Je kunt ook zeggen dat het belang van een van de belangrijkste taken van het museum hier schromelijk onderschat wordt. Namelijk de taak om kunstenaars, kunstwerken en publiek met elkaar te verbinden. Daarvoor is informatie nodig, context en een goed verhaal. Elementen die bij deze tentoonstelling ontbreken.

Blinde vlekken Abstracting Parables is niet gemaakt door het Stedelijk Museum zelf, maar door het team van de Arnhemse kunstmanifestatie Sonsbeek. Anders dan bij voorgaande edities, die gedurende de zomer een paar maanden plaats vonden, strekt Sonsbeek 2021-2024 zich, de naam zegt het al, uit over meerdere jaren. Het programma zal de komende jaren in verschillende kunstinstellingen plaatsvinden, ook buiten Arnhem.Het Stedelijk Museum is de eerste grote halte. Onder leiding van artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung besteedt Sonsbeek aandacht aan een reeks thema’s die losjes met elkaar verbonden zijn, zoals diaspora, arbeid, postkolonialisme en (on)zichtbaarheid. Het team van Sonsbeek richtte zich voor deze samenwerking op de blinde vlekken en hiaten in de collectie van het Stedelijk. Zo zou het Amsterdamse museum te weinig aandacht hebben voor abstracte kunst die niet door witte, westerse mannen is gemaakt.