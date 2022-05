Abba was nét echt: hoe ziet de toekomst van de hologramconcerten eruit?

Het virtuele Abba-concert in Londen. Beeld Stufish Entertainment Architects

Abba is een beetje terug. De gepensioneerde popgoden uit Zweden gaven donderdag het eerste van een reeks virtuele concerten in Londen. Een spectaculair staaltje technologie, waarbij projecties van gedigitaliseerde, jongere versies van Anni-Frid, Agnetha, Björn en Benny met de schijn van drie dimensies het podiumwerk deden.

Ergens in het midden van het concert liep de digitale Benny Anderson het podium op voor een babbeltje en concludeerde dat to be or not to be niet langer de kwestie is. Geestig. Maar er volgde een diepere laag.

Aan het eind van het concert klom de echte Abba, van vlees en bloed, op het podium om het daverende applaus en gejuich in ontvangst te nemen. Tenminste dat dachten we. Want toen de sterren het podium af waren gegaan, kwam de band meteen weer op. Deze keer in een andere outfit. Wacht even, dít was dus de echte, echte Abba. Die daarvoor waren toch weer de digitale versies, de Abbatars. En wij waren erin getuind. Een minuutje was de illusie van echtheid voor 100 procent compleet.

Abbatars Beeld ABBAVoyage

Zoiets zou niet een show lang werken. Maar de Zweedse groep zette, met de meest levensechte avatars tot nu toe en een spectaculaire licht- en videoshow, wel een nieuwe standaard neer voor virtuele concerten. Een jubileum was het ook. Want tien jaar geleden werd er voor het eerst met de digitale doden gepionierd en vond het allereerste zogenoemde hologramconcert plaats. Met behulp van moderne technologie werd op het festival Coachella in Californië, als verrassing, de geest van de in 1996 overleden rapper Tupac Shakur opgeroepen. Van gene zijde riep de hiphopster een volle festivalweide toe: ‘What the fuck is up, Coachella?’

Rapper Snoop Dogg (links) en een hologram van Tupac Shakur op festival Coachella. Beeld Christopher Polk/Getty

De geur van nieuwe, lucratieve mogelijkheden steeg op. De dood was geen obstakel meer om gehoor te geven aan het ‘we want more’ van fans. Na Tupac verrees een leger popsterren uit het graf. Michael Jackson, Frank Zappa, Whitney Houston, Buddy Holly, Ronnie James Dio, Roy Orbison: allemaal tot leven gewekt door bedrijven met namen als Base Hologram, Eyellusion en Hologram USA. En waarom zou je je tot popmuziek beperken als de wereld van de klassieke muziek ook idolen kent wier roem ver over hun sterfdatum strekt? Dus stond ook operadiva Maria Callas op uit de dood. En er is meer in het verschiet: Amy Winehouse en de klassieke pianist Glenn Gould staan op dit moment op de donorlijst voor een nieuw podiumleven.

Een hologram van Maria Callas in het Admiralspalast in Berlijn in 2019. Beeld Frank Hoensch/Redferns

Artiesten hoeven niet eens dood te zijn om virtueel op te treden. Kijk maar naar Abba. Ze hoeven überhaupt niet eens geleefd te hebben: je kunt een ster te creëren die uitsluitend uit bits en bytes bestaat. In Japan scoorde Hatsune Miku, een geanimeerd personage ontwikkeld rondom een synthetische stem, gigantische hits. Twee jaar geleden deed ze op tournee ook de Ziggo Dome in Amsterdam aan.

We willen het allemaal zien en meemaken. De zestien shows met ‘Roy Orbison’ brachten in 2018 en 2019 1,7 miljoen dollar op (71 procent van de kaartjes werd verkocht). De Zappatournee, die in 2019 ook de Amsterdamse Rai aandeed, was bijna uitverkocht. En de eerstkomende drie maanden zijn er beperkt kaartjes verkrijgbaar voor de Abbashow.

Aandacht zat, voor al die high­tech-shows, maar kunnen virtuele concerten dan ook de conventionele vervangen? Het korte antwoord: nee. Ze ontberen te veel essentiële elementen van het liveconcert. De interactie tussen publiek en ster wordt node gemist en de digitale verschijningen zijn niet overtuigend genoeg.

Bij de hologramconcerten van bijvoorbeeld Roy Orbison werd geklaagd over de spookachtige uitstraling die de man had. Hij was enigszins doorzichtig en leek licht te geven. ‘The ghost of popmusic’s future’ werd Orbison, vrij naar Charles Dickens, in de pers genoemd.

Een hologramconcert van Roy Orbison in Londen in 2018. Beeld Tabatha Fireman/Getty

Wat ook niet helpt voor de natuurlijke beleving van een concert, is de podiumopstelling van de begeleidende band. De muzikanten moeten noodgedwongen op afstand staan van het hologram. Als ze achter het onzichtbare scherm zouden staan waarop het hologram wordt geprojecteerd, zouden ze dwars door de ster heen te zien zijn. Levende bandleden die dicht bij hun geprojecteerde broodheer of -dame staan, moeten geen onverhoedse bewegingen maken. Er kan zo maar een hand door een virtueel hoofd gaan, wat de illusie nogal zou verstoren. Cognitieve dissonantie draait overuren als je daaruit voor jezelf een waarachtig concert wilt brouwen.

Misschien niet zo gek als je de techniek beschouwt die ten grondslag ligt aan de hologrammen, die geen echte hologrammen zijn. Dat wil zeggen geen door lasers geconstrueerde, driedimensionale afbeeldingen van objecten. De meest gebruikte techniek, Pepper’s ghost, stamt al uit de 19de eeuw en wordt gebruikt bij oude attracties in Disney World. Hierbij roep je, met behulp van een projector en een doorschijnend scherm, slechts de illusie op van een driedimensionaal beeld. Tegenwoordig is dat beeld volledig gefabriceerd in de computer. In het geval van Abba werden met motion capture de bewegingen van de bandleden gevangen. Met behulp van duizenden beelden van de bandleden en hun gezichtsuitdrukkingen, werden vervolgens digitale animaties gemaakt. Die werden rechtstreeks op een onzichtbaar scherm geprojecteerd dat uit miljoenen oplichtende pixels bestaat.

Abba in de pakken waarmee hun bewegingen werden geregistreerd. Beeld Baillie Walsh

Zeker, bij het Abbaconcert, waar je overdonderd raakt door het licht- en videospektakel, en ja ook een bepaalde mate van echtheid, voel je de opwinding van een knap gemaakte show. Maar niet die van een liveconcert. Fans hebben daar over het algemeen weinig moeite mee. Rolling Stone meldde dat het Zappaconcert in New York een staande ovatie kreeg van het publiek, dat voor het merendeel uit oudere mannen bestond. Iemand riep zelfs tegen het hologram: ‘You’ve still got it, kid.’ Het concert kreeg een positieve recensie. En de recensent van de Volkskrant tekende de woorden op van een fan die na het Callasconcert een vriendin toevertrouwde: ‘Het was een avond die ik nooit zal vergeten.’

Hoe ‘onecht’ virtuele concerten op een bepaalde manier zijn, er wordt ontroering opgewekt. Laat het dan niet die authentieke livesensatie zijn, het is er wel een afgeleide van. Ergens tussen live concertbeleving en 3D-film in. En daarmee heeft de fan die voor een avondje opgewarmde nostalgie komt geen moeite.

Virtuele concerten vormen namelijk een markt voor nostalgici. En nostalgie ziet de haarscheurtjes in de illusie door de vingers, zolang de verlangde romantiek maar intact blijft. Ga naar een holoconcert van Whitney Houston en je ziet daar een nuchtere diva die vast bij stem is. Als Amy Winehouse weer tot leven wordt gewekt, zal ze ongetwijfeld een stuk steviger op haar benen staan dan het wrak dat in 2011 het podium op strompelde. En de Abbaleden zijn dan wel niet dood, hun Abbatars zijn een weergave van de band in zijn hoogtijdagen, in 1979. Nostalgie, en daarmee ontroering, troef.

Een hologramversie van Whitney Houston in Madrid in 2020. Beeld Redferns/Aldara Zarraoa

Als je een hoogtepunt bevriest in de tijd kun je het tot in lengte der dagen tentoonstellen. De sciencefictionfilm Bladerunner 2046 gaf daar achteloos een voorproefje van. In de ruïnes van wat ooit Las Vegas was, stuit de hoofdpersoon op een digitale driedimensionale Elvis die tot in de eeuwigheid Suspicious Minds staat te zingen. Maar waarom wachten tot 2046? Op dit moment staat Whitney ‘live’ in Harrah’s in Las Vegas.

Naast een instrument om nostalgie te gelde te maken is het hologram ook uitstekend promogereedschap voor nog levende artiesten. Het Amerikaanse hiphoptrio Migos verscheen vorig jaar als stunt bij het uitkomen van hun album Culture III als hologrammen in vier Amerikaanse steden tegelijk. Vanuit Atlanta werd via zogenoemde holoportatie een hologram uitgezonden naar locaties in Atlanta, Miami, Las Vegas en Los Angeles. Niks geen lichtgevende half-doorzichtige verschijningen. Nee dit waren levensechte jongens, gemaakt met de ‘holobox’-techniek, waarbij een transparant lcd-scherm wordt gebruikt met daarachter een lichtbox.

Videoprojecties van de rappers gecombineerd met de diepte van de manshoge, glazen dozen zorgden ervoor dat het leek alsof Migos echt op locatie was verschenen. De versies van vlees en bloed die in een soortgelijke doos zaten in de studio konden met beeldschermen communiceren met hun fans. Het is stervensduur – 60.000 dollar voor een holoportatie – maar dan heb je ook wat. Rapper P. Diddy gebruikte de techniek in Miami om in enigszins levenden lijve aanwezig te zijn op zijn zoons 23ste verjaardag in Los Angeles. Nog een technische oplossing voor de popster die weliswaar nog niet dood, maar wel te ziek, zwak, misselijk, of anderszins onthand is.

De verschijningen in een holobox zijn nog steeds tweedimensionale projecties met een 3D-illusie. Groot verschil met de Pepper’s Ghosts-projecties is dat holobox-hologrammen een stuk realistischer zijn. Groot nadeel is dat degene van wie het hologram wordt gemaakt letterlijk wordt beperkt door de afmetingen van die glazen doos waarin hij staat. Een virtuele meet-and-greet zoals de jongens van Migos deden? Geen probleem. Dj’s die toch alleen maar met hun handjes staan te wapperen? Waarom niet. Maar een holografische Beyoncé die in alle richtingen over het podium raast, da’s nog letterlijk out of the box denken.

We zullen voor het live gebeuren nog even moeten wachten op iets met dat gehalte aan realisme. Maar waar een levende dode Tupac tien jaar geleden voornamelijk een gimmick was, heeft het holoconcert een plek in de gereedschapskist van de muziekindustrie gekregen.

Elvis hologram in Blade Runner 2049 Beeld RV

Ja, er zijn nog wat morele bezwaren. Het merendeel van de gedigitaliseerde artiesten, onwetend van de zegeningen van de toekomst, hebben geen toestemming kunnen geven voor het gebruik van hun driedimensionale beeltenis. Die taak viel de erven ten deel. En hun beslissing viel niet altijd in goede aarde. Veel protesterende fans van Amy Winehouse zagen de hologramplannen als een vorm van lijkenpikkerij. Het schijnt mede de reden te zijn geweest dat die plannen in de koelkast zijn beland. Gezaghebbend schrijver en muziekjournalist Simon Reynolds noemde het verschijnsel met gevoel voor drama ‘spookslavernij’.

Een kwestie van tijd voordat dat probleem uit de weg is geruimd. De megaster die nu leeft, kan netjes een clausule laten opnemen in zijn testament. Trouwens, Ahmet Zappa, de zoon van Frank en executive vicepresident van Eyellusion, bewees dat de naasten er niet alleen zijn om te profiteren van hun overleden familielid. Hij zette een flinke dosis creativiteit in om de mogelijkheden te verkennen die hologramconcerten bieden. Zo transformeerde vader Frank onder andere in flossdraad en een kleifiguurtje en verscheen er zelfs een masochistische pinguïn ten tonele.

Hologramconcert van Frank Zappa.

Geschiedvervalsing is een ander argument tegen het hologramconcert. Want met een hologram zou je zomaar een ster veel mooier, beter en getalenteerder kunnen neerzetten dan in werkelijkheid. Tja, in tijden van autotune lijkt dat argument nogal gezocht. Het onderschat ook het kritisch denkvermogen van de fan die heus wel weet dat wat hij ziet in een holoconcert, net als bij een film, niet de werkelijkheid is.

Nee, holoconcerten zijn niet better than the real thing, en dat zullen ze ook nooit worden, maar ze hebben wel het vermogen door te groeien naar the next best thing. Geef een Beatlesfan de keus tussen een show van een tribute Beatlesband of een overtuigende virtueel concert van The Fab Four met de originele audio, en zie wat die kiest.

Laat maar komen die dooien. Er zijn er zat. Een knekelveld vol potentiële digitale lazarussen ligt voor ons. In het topsegment: Prince, David Bowie, Tom Petty, Kurt Cobain en George Michael. En vlak de sterren op hoge leeftijd niet uit. Pollstar, een Amerikaanse publicatie voor de muziekindustrie, becijferde twee jaar geleden dat de helft van de top 20 van de best verdienende Amerikaanse acts bestaat uit artiesten van boven de 60. Je hoeft niet te wachten tot ze doodgaan, alleen maar tot ze het toeren zat worden.

En als de techniek voortschrijdt kunnen ze vast net als de rappers van Migos op meerdere locaties tegelijk optreden. Misschien zelfs ooit in onze huiskamers. Stel je voor, Prince die een split maakt tussen de ficus en het familieportret. Bowie die voor wat extra geld een dansje met je doet op Let’s Dance. Het staat nog in kinderschoenen, maar er is nog genoeg live na de dood.