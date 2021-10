Aanstekelijke roman van de nieuwe Franse ster Miguel Bonnefoy

Beeld De Bezige Bij

Miguel Bonnefoy (1986) is hot én hij kan schrijven. In de Franse pers is de geboren Fransman (met Chileense vader en Venezolaanse moeder) al een ‘wonderkind’ genoemd en zijn derde boek Héritage niet minder dan een ‘uitdaging aan het cartesianisme’. Erfgoed is de Nederlandse titel van de nu wereldwijde vertaalde roman. Het valt inderdaad niet mee om deze dans van woorden, die de wetten van de logica tart, samen te vatten.

Een verarmde Franse wijnboer emigreert in het laatste kwart van de 19de eeuw naar Chili, een wijnstok in zijn bagage. In hoofdstukken die elk gaan over een ander persoon in deze familiegeschiedenis zet Bonnefoy de stamboom op. Niet zonder een flinke dosis kolderiek magisch realisme. Met een handige truc haakt hij de verhalen in elkaar zodat hij flinke sprongen in de tijd kan maken.

Uiteindelijk mindert de sprookjessneltrein vol paradijsvogel-achtige personages vaart waardoor de gruwelijkheden van de militaire dictatuur die vanaf 1973 heerst des te harder aankomen. De achterkleinzoon van de wijnboer zal op wonderbaarlijke wijze het land verlaten en terugkeren naar Frankrijk, een wijnstok in zijn bagage.