Aanstekelijke expositie van Jacob Jordaens laat praal plafondstukken goed zien via spiegelvloer ★★★★☆

De tentoonstelling ‘Thuis bij Jordaens’ in het Frans Hals Museum in Haarlem. Beeld Frans Hals Museum

Thuis bij Jordaens heet de kleine, maar fijne tentoonstelling over de Vlaamse barokschilder Jacob Jordaens (1593-1678) in het Frans Hals Museum, en die titel is voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Een: Jordaens’ eigen familie werd regelmatig door de kunstenaar opgetrommeld als model, en figureert derhalve vaak op de hier getoonde schilderijen, en twee: het klapstuk van de tentoonstelling, een negendelige plafondschildering, bevond zich lange tijd ten huize van diezelfde familie.

Dat huis stond aan de Antwerpse Hoogstraat, op kruipafstand van het huidige stadhuis. Eigenlijk waren het twee afzonderlijke panden, te betreden via één poort. In de woning sierden de plafondstukken de ‘pronkkamer’, een geheel met schilderingen overdekte ontvangstruimte, vooral bedoeld om de potentiële clientèle te imponeren; een soort over the top visitekaartje. In 1887 werden ze uit het pand verwijderd, waarna ze anderhalve eeuw later in handen kwamen van The Phoebus Foundation, de stichting die alle Jordaensen in deze expositie leverde. Deze liet de werken grondig bestuderen en restaureren, en leende ze, voor het eerst, uit aan het Frans Hals Museum, waar ze te bekijken zijn via een voor de gelegenheid aangebrachte spiegelvloer.

Het erop afgebeelde verhaal van Amor en Psyche doet niet direct bellen rinkelen. Vertrouwd klinkt het wel. Het is weer niks dan haat en nijd tussen de goden. Venus is jaloers op Psyche, en geeft Amor opdracht om haar verliefd te laten worden op een lelijkerd, maar o jee, Amor wordt zelf verliefd op Psyche, en, eat that Venus, belandt na allerlei verwikkelingen aan haar zijde aan het altaar op de Olympus. Dit is het moment waarop in veel mythen een akelige twist volgt. Zo niet hier: Amor en Psyche blijven gelukkig gehuwd. Het is daarmee een van de weinige mythologische liefdesverhalen met een happy end. Misschien dat Jordaens het ook daarom in zijn huis schilderde.

‘Psyche ontvangt de beker van onsterfelijkheid op de Olympus’ (circa 1652) van Jacob Jordaens. Beeld The Phoebus Foundation

Het gehanteerde perspectief is, zoals vaak bij plafondstukken, dat van een kikvors. We kijken schuin vanonder tegen de meubels, draperieën, engeltjes, lijsten en personages aan. Voorwaar een vreemde blik op het godenvolk! Dat blijkt opeens geheel te bestaan uit voetzool, oksel, scrotum, neusholte en andere doorgaans (half) verborgen blijvende lichaamsdelen. Je stelt je de ingewikkeldheden bij het schilderen van zo’n voorstelling voor. Jordaens vervaardigde de schilderingen weliswaar niet op zijn rug, liggend op een wankele stellage in een koude kerk zoals frescoschilders Tiepolo of Michelangelo zich genoodzaakt zagen te doen, maar het in verkort weergeven van al die ruimtes en lichamen was niettemin razend moeilijk. Hij brengt het er goed van af. Hoewel de goden soms voorover lijken te hellen alsof ze staan te wankelen op een evenwichtsbalk (de enige manier om iets van hun gezichten te laten zien), heb je echt het gevoel dat je een denkbeeldige ruimte inkijkt, die je met een ladder zou kunnen betreden.

‘Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen’ (1640-’45) van Jacob Jordaens.

Dan de familie Jordaens zelf, en haar aanwezigheid op Jordaens’ kluchtige, vet aangezette schilderijen. Op Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen (1640-’45) bijvoorbeeld, waarop niet alleen Jordaens’ schoonvader, de kunstenaar Adam van Noord, maar ook zijn schoonmoeder, vrouw en jongste zoon figureren. Zo’n uitgebeeld spreekwoord zou oubollig kunnen zijn, ware het niet dat het allemaal zo aanstekelijk en met verve is geschilderd. Koppen die je bijblijven, objecten die bekeken willen worden, een hond wiens rug lijkt te zeggen: ‘aai mij’: aanstekelijk. Jordaens’ huiskamers zijn collages van sterke portretten en stillevens. Daar kom je graag over de vloer.

Thuis bij Jordaens Beeldende kunst ★★★★☆ t/m 30 januari Frans Hals Museum, Hof

‘Serenade’ (circa 1640-1645) van Jacob Jordaens. Beeld The Phoebus Foundation