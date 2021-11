Aanstekelijk geschreven manifest van Booker Prize-winnaar Bernardine Evaristo

‘Het winnen van de Booker Prize heeft echt mijn leven veranderd, vooral doordat ik die heb gewonnen met een roman die zo het leven viert van zwarte vrouwen’, aldus Bernardine Evaristo in Geef nooit op – Een manifest. Dat zij in 2019 als eerste zwarte vrouw deze prijs won, was een historische gebeurtenis. In deze soepel en aanstekelijk geschreven ‘autobiografische meditatie over mijn leven’ vertelt Evaristo hoe ze als ‘half-caste’ meisje – vader een Nigeriaanse lasser, moeder een katholieke lerares – met zeven broers en zussen opgroeide in Zuid-Londen.

Uitvoerig gaat ze in op de invloeden die racisme en de Britse klassenmaatschappij op haar denken hebben gehad, alsook op de liefdesrelaties die haar hebben gevormd. Van de liefdevolle relatie met een witte Amsterdamse theatermaakster tot de Geestelijke Dominatrix met wie ze een ‘martelverhouding’ had. Evaristo vertelt over haar inspiratiebronnen (Audre Lorde, Toni Morrison, Gloria Naylor, Alice Walker) en over het feit dat in haar jeugd – geheel anders dan nu – niemand zat te wachten op aanstormend zwart literair talent. Haar geheim? Zie de boektitel.

Beeld De Geus