Aankoop Rembrandts Vaandeldrager door Nederland gaat zo goed als zeker door

De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn.

Donderdagavond laat nam de Tweede Kamer het voorstel aan met een grote meerderheid: 123 stemmen voor en 26 tegen (een Kamerlid moest verstek laten gaan). Dit betekent dat er in de Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk ook genoeg voorstanders zijn. Het ligt in de bedoeling dat de senaat zich nog voor Kerst over het voorstel tot aankoop buigt.

Voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer was er veel kritiek op het voorstel van het kabinet om het schilderij voor 175 miljoen euro te kopen van een tak van de Franse familie De Rothschild, die het werk nu bezit. Veel partijen ergerden zich aan de timing van het voorstel, omdat de cultuursector in een crisis verkeert en het kabinet niettemin 150 miljoen euro wil uittrekken voor de aanschaf (de rest komt van twee fondsen). Een amendement van GroenLinks om eenzelfde bedrag ten goede te laten komen aan zzp’ers in de cultuursector, die hard worden getroffen door de pandemie, haalde het bij de stemming niet.

Ook klonk de kritiek dat Nederland al genoeg Rembrandts heeft en dat verwerving van werk van bijvoorbeeld vrouwelijke of zwarte kunstenaars gepaster zou zijn. ‘Dit is een canon bevestigende aankoop’, zei het PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop tijdens het debat op donderdag.

Erfstuk

Maar tijdens de avondlijke stemming daarna bleken alleen PVV, Forum voor Democratie, Denk en Bij1 tegen te zijn. Partijen die zich kritisch hadden opgesteld, zoals GroenLinks, SP en PvdA, steunden het voorstel uiteindelijk wel.

Als de Eerste Kamer en daarmee het hele parlement heeft ingestemd met de aanschaf, moet een definitief koopcontract worden opgesteld tussen de Nederlandse staat en de huidige eigenaren, Nathaniel de Rothschild en zijn twee jongere zussen. Zij erfden het stuk van hun in 2007 overleden vader. Het drietal heeft dezelfde opa als de twee broers die Rembrandts dubbelportret Marten Soolmans en Oopjen Coppit verkochten aan Nederland en Frankrijk. Grootvader Robert de Rothschild (1880-1946) had alle drie de werken in bezit. Die waren eerder door zijn adellijke bankiersfamilie verworven: het dubbelportret in 1877, De Vaandeldrager in 1840.

Als de nieuwe aankoop in Nederland is aangekomen, zal die vermoedelijk te zien zijn in een museum in elke provincie. Een dergelijke toer was ook gepland voor Marten en Oopjen. Die ging echter niet door omdat Frankrijk en Nederland uiteindelijk elk één portret kochten en bepaalden dat die alleen te zien zullen zijn in het Louvre in Parijs en het Rijksmuseum in Amsterdam. De Vaandeldrager zal uiteindelijk een plaats krijgen op de Eregalerij in het Rijks.