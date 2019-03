Aanklachten tegen acteur die haatmisdrijf tegen zichzelf in scène zette ingetrokken

Jussie Smollett verlaat de rechtbank in Chicago nadat de aanklacht tegen hem is ingetrokken. Beeld AP

Tot frustratie van de politie en de burgemeester meldde de openbaar aanklager dinsdag dat de zaak wordt geseponeerd. Vrijwillig doneert Smollett de borgsom van 10 duizend dollar aan de gemeente van Chicago.

Eind januari werd Smollett, een acteur uit de serie Empire, opeens de meest besproken figuur in Amerika. Hij beweerde ’s nachts op straat aangevallen te zijn door twee mannen die racistische en homofobe uitspraken deden; Smollett is zwart, gay en een uitgesproken activist. ‘This is MAGA country’, zouden ze geroepen hebben – een verwijzing naar de Trump-leus Make America Great Again. Ook zou het tweetal een strop om zijn nek hebben gelegd en hem besprenkeld hebben met een chemische substantie.

Al snel werden zijn beweringen in twijfel getrokken. Na een onderzoek meldde de politie dat er twee verdachten opgepakt waren, Nigeriaanse broers. Die verklaarden vervolgens dat de belaging een idee van Smollett zou zijn en dat hij hen 3.500 dollar betaald had. Er was zelfs een getekende cheque, onder vermelding van ‘training en voeding’. Smollett kende een van de twee broers omdat hij een figurant was geweest op de set van Empire.

Trump

De politie beschuldigde Smollett er toen op een grote persconferentie van dat hij een valse aangifte had gedaan. Berichten tussen Smollett en de broers zouden het complot bevestigen. Ook waren er videobeelden opgedoken van de broers die benodigdheden kochten: bivakmutsen en handschoenen. Rechts Amerika was furieus en Donald Trump twitterde persoonlijk naar Smollett dat hij miljoenen Amerikanen had beledigd. De producenten van Empire schreven Smollett uit de serie.

Dinsdag volgde een wending die vele Amerikanen verbaasde. ‘Nadat we alle feiten en omstandigheden hebben bekeken’, zei de openbaar aanklager in de rechtbank van Chicago, ‘waaronder het vrijwilligerswerk van meneer Smollett en zijn bereidheid om zijn borgsom aan de gemeente te geven, geloven we dat deze uitkomst een rechtvaardige regeling is en de toepasselijke oplossing van deze zaak.’

Over het vele bewijs dat eerder nog tegen hem aanwezig leek te zijn, werd niets gezegd. De advocaten van Smollett zeiden dat hun cliënt door de media voorbarig veroordeeld was, dankzij agenten die aanwijzingen uit het onderzoek lekten. Er was geen sprake van een schikking of een deal, volgens de verdediging. Smollett, die kort een verklaring gaf bij de rechtbank, zei dat hij vanaf het begin de waarheid had gesproken.

Excuus

Toch is lang niet iedereen overtuigd. Rahm Emanuel, de burgemeester van Chicago, zei dat het Openbaar Ministerie de zaak ‘witgewassen’ had. Samen met de politiechef viel hij het werk en de beslissing van de aanklagers aan. Emanuel beweerde dat de beroemdheid van Smollett had meegespeeld in de afweging. De politiechef voegde eraan toe: ‘Ik vind dat hij de stad nog steeds een excuus verschuldigd is.’

De aanklachten werden ingetrokken, zei aanklager Joe Magats tegen The New York Times, omdat Smollett bereid was vrijwilligerswerk te doen in de gemeenschap en zijn borgsom te doneren, geld dat hij teruggekregen zou hebben als hij op alle zittingen aanwezig zou zijn. Magats voegde eraan toe dat het intrekken van de aanklachten ‘geen vrijspraak’ betekende.