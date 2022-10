Aangrijpende liefdesgeschiedenissen raken in L’amour / La mort enigszins ondergesneeuwd ★★★☆☆

L'amour/La Mort

In het nieuwe documentaire-essay L’amour/La mort van Ramón Gieling worden talrijke gesprekken afgewisseld met muziek en poëzie waarin dood en liefde de hoofdrol spelen. Lang niet alles komt van de grond – de Mexicaan die zijn hart letterlijk wil afstaan aan zijn vriendin, de cardioloog die het gebroken hart-syndroom onderzoekt, de Antwerpse psychiater met zijn wollige duidingen – maar andere fragmenten maken veel indruk. Sterk zijn de scènes rond Vlaming Michel Guillot en zijn zwaar dementerende partner, of die met Mohamed El Bachiri, de Marrokaans-Belgische metrobestuurder die zijn vrouw verloor tijdens de Brusselse aanslagen van 2016. Hart van de film zelf is het relaas van Gielings broer, die in 1971 omkwam bij een brand: diens vriendin is er nooit overheen gekomen. Aangrijpende liefdesgeschiedenissen die hun eigen films verdienen, maar in dit ambitieuze, doorvoelde mozaïek enigszins versplinterd raken.