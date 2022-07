Lizzo - Special

‘Hi motherfucker, did you miss me?’ vraagt Lizzo aan het begin van Special, haar vierde album. Leuk haar weer te horen, de 34-jarige Amerikaanse die voluit Melissa Jefferson heet en in 2019 doorbrak met het album Cuz I Love You, een onweerstaanbare cocktail van hiphop, soul en R&B.

Haar voornaamste boodschap: ze is een dikke, zwarte meid die van zichzelf heeft leren houden. Dat laatste zou iedereen moeten doen, want liefde begint bij liefde voor jezelf.

Drie jaar later is het weer ‘bad bitch o’clock’, zoals de heerlijke discostamper About Damn Time aankondigt. Aan Lizzo’s geluid is nog meer pop en disco toegevoegd dan er in 2019 al in zat. Dat ze ooit onversneden rap maakte, lijkt ze niet meer te willen weten: haar eerste albums zijn van de streamingplatforms verdwenen.

Ach wat, de nieuwe Lizzo is ook leuk. Haar boodschap van liefde voor jezelf en anderen is nog niet sleets, omdat die zo energiek en smakelijk wordt opgediend, hoewel we de twee beste nummers al na acht nummers achter de rug hebben: About Damn Time en Grrrls.

In het restant wordt de spoeling dunner, zodat 35 minuten uiteindelijk ook wel weer genoeg is. In die zin heeft de albumtitel iets ironisch: het vermakelijke Special is uiteindelijk toch iets minder speciaal dan het doorbraakalbum dat eraan voorafging.

Lizzo Special Pop ★★★☆☆ Atlantic/Warner