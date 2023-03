Aan ‘Linksom of rechtsom’ was in het clubhuis vol joelende supporters geen touw vast te knopen

Jeroen Pauw wilde het vooral ‘helder’ houden. De presentator had samen met BNNVara gebroed op een ideetje voor een verkiezingsdebat met een heerlijk ouderwetse insteek: gaan we ‘met z’n allen’ linksom (met Atje Kuiken en Jesse Klaver van de PvdA en GroenLinks) of rechtsom (met VVD-kopstukken Mark Rutte en Edith Schippers)? Kritiek was er volop (waarom drie landelijke lijsttrekkers over provinciale verkiezingen? Waar zijn de andere partijen?), maar Pauw zag het probleem niet zo, zei hij eerder deze maand in HLF8. Het moest een beetje helder blijven, en dan kun je niet elke partij uitnodigen.

Linksom of rechtsom begon inderdaad glashelder, met discussies over de willekeur in de aanpak van klimaatdemonstranten en boeren, het stikstofbeleid en de keuze tussen ‘bezuinigen’ of ‘belasten’. Als de aanwezigen het al ergens over eens waren, was het wel dat er veel mis was in ons gave landje, maar de premier – volledig in zijn Mister Positivo-modus – liet geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat er óók veel goed ging.

Inhoudelijk waren de scheidslijnen volstrekt duidelijk, maar de organisatoren hadden in hun radicale helderheidsmissie wel een cruciale inschattingsfout gemaakt, door zo’n beetje de complete achterban van de drie partijen uit te nodigen in de zaal. Wat een debat op de inhoud had moeten worden, werd vooral een Amerikaans aandoende, uitputtende race om het luidste applaus. Pauw waarschuwde nog dat het publiek niet overal om moest klappen, maar dat was in het clubhuis vol joelende thuis- en uitsupporters allang gericht aan dovemansoren. Voor de tv-kijker was er geregeld geen touw aan vast te knopen.

Linksom of rechtsom Beeld BNNVara

Linksom of rechtsom bleek daarmee vooral een uitstekend debat voor de socialemediamanagers van de drie partijen. Elke nuance werd er snel uitgeklapt, waardoor de debaters vooral grossierden in ingestudeerde stokpaardjes. Provinciale thema’s waren er nauwelijks, waarmee het debat vaak ontaardde in jij-bakken en onderlinge pesterijtjes (de premier riep heel hard ‘boe’ naar Klaver). Het was sowieso het debat van de haantjes, want vooral Rutte en Klaver wierpen zich gretig in de heldere boksring van Pauw. Rutte had overduidelijk zin om te stoken in een nieuw links huwelijk, en richtte zich daarbij vooral op Klaver, die vaak hapte. Kuiken maakte tijdens haar interrupties een prima indruk. Schippers was weliswaar gehuld in het groen, maar gaf weinig kleur aan het debat.

Het debat van de helderheid maakte vooral helder dat de zwevende kiezer hier – zoals verwacht – weinig te zoeken had. Die keek toch vooral naar een geveinsde tweestrijd die in de toekomst vermoedelijk onvermijdelijk zal uitdraaien op nieuwe samenwerkingen. De tegenstellingen tussen links en rechts werden tijdens het debat volstrekt helder, vermoedelijk precies zoals Pauw voor ogen had. Maar de kijker? Die bleef achter in een zee van hol applaus.