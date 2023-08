Aan goede grappen ontbreekt het nogal in de voorspelbare tragikomedie ‘Nothing to Laugh About’ ★★☆☆☆

Nothing to Laugh About

Een lach en een traan, dat wil de Noorse film Nothing to Laugh About bewerkstelligen. Met die traan zit het wel goed, dankzij het onderwerp: de cynische, uitgebluste stand-upcomedian Kasper (Odd-Magnus Williamson, die ook het scenario schreef) krijgt botkanker en vindt zingeving door het contact met lotgenoten. De ziekte zorgt zelfs voor inspiratie bij zijn werk, want ook om kanker moet je kunnen lachen, vindt Kasper.

Dat mag zo zijn, maar aan goede grappen ontbreekt het nogal in deze voorspelbare tragikomedie. De humor is van het botte soort en ook het sentiment ligt er dik op. Best effectief, weinig subtiel – al is het tweede deel van de film iets beter.