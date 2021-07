Aan de talkshowtafels werd volop gespeculeerd en in verleden tijd over Peter R. gesproken

Misschien moeten talkshows op avonden als deze eens zeggen dat ze het óók allemaal niet weten.

Het hout waaruit je bent gesneden moet in een ver stadium van verrotting zijn. Een man is neergeschoten en ligt bloedend en alleen op straat voor zijn leven te vechten. En het eerste wat je doet is je telefoon pakken, een filmpje maken en het verspreiden op sociale media. Het getuigt van een perverse en ziekelijk onthechting dat de eerste impulsen bij zo’n afschuwelijke gebeurtenis niet voortkomen uit empathie en humaniteit, maar uit een zucht naar sensatie en aandacht. Die video waarop Peter R. de Vries te zien is vlak na de aanslag op zijn leven, ging razendsnel rond op sociale media en WhatsApp, maar haalde terecht en gelukkig niet de ingelaste nieuwsuitzendingen van RTL Nieuws en het NOS Journaal.

Wat moet ik er hier nog over zeggen? U heeft het allemaal al gezien en gehoord. Zowel RTL als de NOS deed wat je van ze mag verwachten. Ze brachten het nieuws en deden dat discreet, met verslaggevers op verschillende plekken. Dat ging zoals het altijd gaat. Dit is het nieuws, we weten nu niet meer, we schakelen even naar iemand anders die ook niet zoveel meer weet en als we meer weten komen we bij u terug. Et cetera, et cetera. Er valt de nieuwsprogramma’s niet zoveel te verwijten, ze deden wat ze moesten doen en deden dat zo goed mogelijk. Er werd zuinig geduid en zo min mogelijk gespeculeerd. Het voelt ook een beetje ongepast om ze, onder deze omstandigheden, op deze plek de maat te gaan nemen. Mocht u daar wel behoefte aan hebben, dan kunt u terecht op Twitter.

Maar je mag je wel afvragen wat de talkshows moeten doen op een avond als deze. Zou het niet het beste zijn niets te doen en tegen de kijker te zeggen dat je niets doet? Dat je het ook allemaal niet weet, dat je de geplande programmering voortzet op gepaste toon en als er nieuws is, dat meldt? Zoiets. Liever te weinig dan, zoals dinsdagavond, te veel.

De tafel bij de ingelaste uitzending van Op1 op dinsdagavond. Beeld Op1

Nu kon het gebeuren dat er aan tafel bij Humberto Tan, ondanks het uitgesproken voorbehoud dat er nog weinig bekend was, werd gedaan alsof Peter R. de Vries al was overleden en de voorbarige conclusie werd getrokken dat het om een aanslag op de journalistiek ging. ‘Heeft dit consequenties voor het vrije woord?’, vroeg Tan zijn tafelgasten, onder wie de hoofdredacteur van de Volkskrant. Ook in de ingelaste uitzending van Op1 zat een keur aan journalisten, advocaten, bekenden van Peter R. de Vries en de televisierecensent van het AD, die allemaal naar hartelust speculeerden en in verleden tijd over De Vries spraken. Zeggen om maar iets te zeggen.

Het is begrijpelijk, die drang te duiden, te bespreken, te beschuldigen, misschien al te rouwen. Maar de redacties van de talkshows en de gasten die ze uitnodigen zouden er goed aan doen die drang eens te weerstaan, pas op de plaats te maken en het woord te laten aan de stilte.