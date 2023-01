Aan de talkshowtafel met Schimmelpenninck bleef het vooral bij praten óver de andere kant van de kloof

Dinsdagavond was de talkshowavond van ‘De Kloof’. Bij Khalid & Sophie vertelde VVD-onderwijsminister Dennis Wiersma opgetogen over zijn stage op een Zoetermeerse basisschool en kansenongelijkheid in het onderwijs, terwijl Jinek een halve uitzending inruimde voor nieuwbakken kloofdichter des vaderlands Sander Schimmelpenninck, die in een boek vijf voorstellen doet voor een ‘eerlijker Nederland’.

Het is sympathiek dat iemand als Schimmelpenninck zich opwerpt als bruggenbouwer, al blijft het ergens óók wrang dat we altijd beter lijken te luisteren als de succesvollen zich uitspreken over ongelijkheid. Schimmelpenninck zou door bestuurskundige Tim ‘S Jongers worden geclassificeerd als een van de ‘hoopvollen’, iemand die zich – met de beste intenties – opwerpt als kloofdichter, maar zelf nooit in écht barre omstandigheden heeft verkeerd.

Tim ‘S Jongers is de hoofdrolspeler in De kloofdichters, een verpletterende uitzending van VPRO Tegenlicht. Het programma gaat de hele maand op zoek naar verhalen van mensen die de kloof ‘aan beide kanten proberen te dichten’, maar liet vooral zien dat de échte verandering voortkomt uit de verhalen van ervaringsdeskundigen. Denk aan de filosofische postbezorger Ahmed, die zijn eigen ervaringen gebruikt om na te denken over onorthodoxe oplossingen. Of Haagse buurtcoördinator Wendy, die haar tranen niet kan bedwingen als ze vertelt dat tientallen gezinnen niet genoeg geld hebben voor een ontbijt.

Tim ‘S Jongers in ‘De kloofdichters’. Beeld VPRO

‘S Jongers spreekt daarbij van een kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Dáár zit de scheidslijn, omdat de hooplozen vanuit instituties steeds minder hoop krijgen aangereikt, en hoopvollen vooral paternalistische adviezen over de schutting gooien zonder te kijken naar de problemen in het systeem. Mede daarom was het ironisch dat uitgerekend een VVD-minister pleitte voor meer overheidsingrijpen om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Maar Wiersma weet in ieder geval enigszins waarover hij spreekt, als arbeiderskind en trotse ‘stapelaar’, die van de mavo ‘opklom’ naar de universiteit.

Als iemand die – net als ‘S Jongers – zelf ‘stapelde’ en tot tien jaar geleden eerder ‘hooploos’ dan ‘hoopvol’ was, kan ik de intenties van de kloofdichters alleen maar onderschrijven, al blijft het schuren wanneer de ‘hoopvollen’ zich ineens met veel schwung opwerpen als beschermers of ‘redders’. Want het ‘hoopvolle’ deel van de samenleving kan nog zo veel onderzoekers naar achterstandswijken sturen of roeptoeteren dat ‘gezond eten’ alle problemen oplost, het blijven vaak woorden van mensen die zelf nooit écht zelfredzaam hebben hoeven zijn.

Dat zagen we ook in De kloofdichters, waarbij vooral de hoopvollen werden aangemoedigd om verder te gaan dan goede intenties en grote woorden. In de talkshows zagen we dat de intenties volop aanwezig zijn, maar dat het óók nog wel erg vaak blijft bij praten over de andere kant van de kloof, in plaats van praten met. Tekenend was een suggestie van Alexander Klöpping, die Schimmelpenninck vroeg waarom hij niet gewoon de politiek inging. Als de kloofdichters ons iets leerden, is het dat het systeem nu absoluut geen behoefte heeft aan méér hoopvollen.