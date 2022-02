Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de K: de knop. Wie zit er aan de knoppen en bedient het dashboard?

Voor een beeldspraak, het woord zegt het al, heb je iets nodig dat tot de verbeelding spreekt. De oerkracht achter onze beschaving is heerszucht. Het is de natuur van het beestje: de mens wil niet overheerst en onderworpen worden, daarom overheerst en onderwerpt hij. Daarom hebben we zoveel beeldspraak die daarmee te maken heeft. We dachten dat we onderworpen waren aan natuurkrachten, dus de staat, dat was een zeemonster, zei Thomas Hobbes. De Leviathan. We dachten dat we de boel zelf onder controle kregen, en het zeemonster werd een schip. Een schip met een roer en een koers, een bemanning en een kapitein. Het schip van staat.

We willen sturen! Vooral jongetjes. Die krijgen een ‘achterbankstuur’. ‘Vanaf twaalf maanden’, zegt de fabrikant. Achterbankstuur, driewieler, brommer, auto, wereld, universum.

De politicus zit ‘achter de —> knoppen’. We hadden het er vorige week al over: de kersverse minister Robbert Dijkgraaf stak een betoog af voor de radio vol ‘schijven’ en ‘knoppen’ waarmee hij het onderwijs bestuurt. Het deed Wakkerlands deed denken aan het Land van Oz, bestuurd door een bezeten kerel in een controlekamer, omringd door meters en knoppen. Kok, Balkenende, Bos, Fortuyn, Melkert, Verhagen, Wilders, Rutte, Dijkgraaf, talloze politici heeft Wakkerlands de beeldspraak horen gebruiken: aan de knoppen zitten. Inderdaad, nooit een vrouw. Nee, de knop is een mannending. Lekker sturen en op knoppen drukken, vanaf twaalf maanden. Dijkgraaf kan blijkbaar zelfs bij de —> aan/uitknop, de grote killswitch waar maar weinig bestuurders aan mogen zitten.

Het achterbankstuurtje van weleer is uitgegroeid tot een indrukwekkend ensemble van knoppen en regelaars, zag Wakkerlands bij Bart Smit. De politiek doet dat ook. Voor het besturen van het coronavirus waren zoveel knoppen, schuiven en displays nodig dat ze werden ondergebracht in een —> dashboard. Liefst moet zo’n dashboard een beetje rond lopen, met alle bedieningsorganen onder handbereik, zodat de machine haast een verlengstuk van het lichaam wordt. Zo voelt almacht.

De Tovenaar van Oz verborg zich achter een gordijn en was in verlegenheid toen Toto het wegtrok, niemand mocht weten dat de Tovenaar maar een mens was. De moderne politicus doet het omgekeerde: hij trekt zelf het gordijn weg en roept: ‘Kijk, ik ben het! Ik draai aan de knoppen!’

Het is beeldspraak. En grootspraak. Als de staat een schip was, met een kompas, een roer, een gaspedaal en een rem, waarom laat het zich dan zo moeilijk besturen? Waarom krijgen we dan bijvoorbeeld de woningmarkt niet onder controle? Hoe lang wordt er bij de Belastingdienst nu al niet aan het stuur gerukt en op de rem getrapt, zonder dat er veel gebeurt? Zijn de kabels misschien geknapt? Zit er wel olie in de leiding? Of dat gedoe in Groningen, een handjevol huizen opknappen en wat mensen schadeloos stellen, wat is er met die ‘knop’ aan de hand? Afgebroken? Dolgedraaid? Of zitten er mensen aan de knoppen die niet weten hoe ze werken?

Nee; minister Dijkgraaf, of welke minister dan ook, ze hebben helemaal geen knoppen. Ze hebben een achterbankstuurtje, waar je naar hartelust aan kan draaien zonder dat er iets gebeurt, omdat het nergens aan verbonden is. En waarschijnlijk is dat maar goed ook. Maar het geeft een machtig gevoel. Je ‘zit aan de knoppen’. Toet-toet!