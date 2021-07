Aan BN’ers geen gebrek in het zomernummer van HP/De Tijd

Geloof het of geloof het niet, maar toen zanger Dries Roelvink was besprongen door het coronavirus kreeg hij een kaart, ‘zo’n ouderwetse ansichtkaart’, van niemand minder dan Hugo de Jonge. ‘Ik dacht: die man heeft het zo ontzettend druk, gaat hij mij nou een kaart sturen, is dat nou echt waar? Dat raakte me wel. Ik heb hem hier nog liggen.’

Elders in het zomernummer van HP/De Tijd keert de (ansicht)kaart terug, in een profiel in de reeks ‘Vriend & Vijand’ dat Astrid Theunissen schreef over Hugo de Jonge. Mireille de Jonge, zijn vrouw: ‘Lelijke uitlatingen en bedreigingen raken hem, maar Hugo focust zich dan op de mensen die bloemen brengen en kaarten sturen.’

Een van de lelijkste uitlatingen is van Jos de Blok, oprichter en eigenaar van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Hij noemt De Jonge een ‘autoritaire manager met een top-downbenadering’ en heeft vastgesteld dat de minister niet tegen kritiek kan: ‘Daarom spreken ook zo weinig mensen uit het veld zich uit tegen zijn beleid. Ze zijn bang te worden aangepakt.’

Aan BN’ers geen gebrek in het zomernummer, HP/De Tijd zit ze zoals altijd dicht op de huid. Op de cover vallen de namen van ‘moderne moralist’ Sander Schimmelpenninck (portret), Oscar Hammerstein (interview), Caroline van der Plas (interview), Hugo de Jonge dus (portret) en Lale Gül (interview over haar culturele agenda). Fraaie en vrolijke cover trouwens, met een tekening van een lezende (en gevaccineerde) vrouw, compleet met Droste-effect.

Andere hele en halve BN’ers werd gevraagd naar hun ‘geheimtip’ voor deze zomer. Het leverde de scoop op van de ansichtkaart die minister De Jonge naar zanger Roelvink stuurde. De tip van Roelvink is overigens om het duingebied bij Schoorl en Groet te bezoeken.

Teun van de Keuken geeft het advies om een serie boeken te lezen die bij elkaar horen, De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden bijvoorbeeld. Jeroen Wollaars is zeer te spreken over de Eilandspolder in Noord-Holland, Peter Pannekoek houdt een pleidooi om te gaan surfen op Texel.

Of dat wel een goed idee is voor BN’ers die niet willen worden herkend, wil HP/De Tijd van de cabaretier weten. Geen idee, zegt Pannekoek. Hij heeft een ‘pleurishekel’ aan reflecteren over zijn BN’erschap: ‘Dat vind ik echt heel goor.’ BN’ers met surfaspiraties ziet hij graag naar Texel komen, dat wel. ‘Hoe meer BN’ers er verdrinken, des te beter.’