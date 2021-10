Aaf Brandt Corstius geeft in Welkom bij mijn zielige jeugd een intiem inkijkje in een levend trauma ★★★★☆

Welkom bij mijn zielige jeugd van en met Aaf Brandt Corstius. Beeld Jaap Reedijk

Aaf Brandt Corstius was 6 toen haar moeder overleed, vertelt ze in haar eerste theatersolo Welkom bij mijn zielige jeugd. Ze bleef achter met haar jongere broertje en zusje en een gekke, antisociale, vaak ongewassen vader genaamd Hugo, een man die totaal ongeschikt was voor het vaderschap. Hij was bovendien zo in de war na de dood van zijn vrouw, dat hij in een vlaag van paniek met het gezin emigreert naar de Amerikaanse staat Minnesota, om een jaar later gedesillusioneerd terug te keren.

Een disfunctioneel gezin in een compleet instabiele situatie: het zou voer kunnen zijn voor een onbezorgde komedie, zoiets als de Amerikaanse sitcom Who’s the Boss met Tony Danza als jonge weduwnaar. Maar het verhaal van Brandt Corstius zou je ook kunnen zien als een pijnlijk drama, als je focust op de verwaarlozing, liefdeloosheid, dwangneurosen en ten slotte het nauwelijks te verhullen trauma dat ze eraan overhoudt.

Brandt Corstius, schrijver en columnist voor onder andere deze krant, koos voor de komedie. Noodgedwongen, zo lijkt het. Ze staat alleen op het podium, draagt een vrolijke tuinbroek en vertelt het verhaal op een laconieke manier. Over haar vader en zijn bizarre rituelen en adviezen: wie een trui wil wassen, springt op de fiets als het regent en hangt hem bij terugkomst te drogen. Over de stiefmoeders die ze vaak samen uitlachten. En over de dwangneurosen die ze ontwikkelde na de dood van haar moeder. Het publiek krijgt een komisch spoedlesje leestekens tellen.

Brandt Corstius is geen actrice, maar wel een stoïcijnse podiumpersoonlijkheid. Ze maakt cabaretesk theater of theatraal cabaret, en dat doet ze goed. Maar natuurlijk is wat ze vertelt niet alleen maar om te lachen.

Aanvankelijk wilde ze een boek schrijven over haar jeugd, vertelde ze zaterdag in een interview, maar ze vond niet de juiste toon. Het werd haar al snel te somber en te bozig. Een afrekening met haar vader mocht dit zeker niet worden. Daarom koos ze voor theater, waarin je sneller kunt schakelen tussen emoties.

Humor is voor haar een verdedigingsmiddel. Telkens wanneer haar zielige verhaal té zielig dreigt te worden, onderbreekt ze het met intermezzo’s als een Kinderen voor kinderen-dansje, een verhandeling over de lolobal of ander retro speelgoed, en fragmenten uit televisieseries zoals Little House on the Prairie en Who’s the Boss.

Wat oppervlakkige frivoliteiten lijken (en op zichzelf ook zijn), worden door haar ingezet als afleidingsmanoeuvre. Het ene moment vertelt ze dat haar vader haar verbood zichzelf te wassen als ze ongesteld was, een moment later kijk je naar Tony Danza die, uit puur ongemak, een mannequin in lingerie probeert te verleiden als hij zijn dochters eerste bh gaat kopen – iets wat Hugo nooit voor Aaf heeft gedaan.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat haar zielige verhaal meer wordt dan dat: pijnlijk, om stil van te worden, een intiem kijkje in een levend trauma, en dat is zeer waardevol.