A Thousand Butterflies van componist Aftab Darvishi is verklankt vlindergefladder dat niet écht van de grond komt ★★★☆☆

Bijna als een blaasinstrument klinkt de cello in Sahar, het eerste stuk op het nieuwe album van componist Aftab Darvishi. De in Amsterdam (filmmuziek) en Den Haag (klassiek) opgeleide Darvishi verkent speeltechnieken uit haar geboorteland Iran. A Thousand Butterflies heet het album, een overzicht van haar werk tot nu toe, dat is uitgebracht op het label 30M Records dat als doel heeft Iraanse musici een internationaal podium te bieden.

Cellist Mahyar Tahmasbi krijgt weemoedige noten, die te intelligent zijn om in het vakje neoklassiek te stoppen, al schuurt de muziek er dicht tegenaan. Ook in het tweede stuk, Hidden Dream door het Stockholm Saxophone Quartet, zijn er weliswaar meerdere muzikale lijnen, maar niet echt meerdere lagen. Het blijft bij een sfeertekening zonder contrast: als de muziek eindelijk even dreigt te ontsporen, vervalt Darvishi toch in de bekende groef. De ‘titeltrack’, uitgevoerd door het Doelen Ensemble, biedt meer variatie in kleur, maar het verklankte vlindergefladder is nogal onorigineel.

Aftab Darvishi

A Thousand Butterflies

Klassiek

★★★☆☆

30M Records