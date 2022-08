A Tale of Two Cities van Lost Dog oogt als een verfrissend heldere en moderne voorstelling ★★★☆☆

A Tale of Two Cities door Lost Dog. Beeld Camilla Greenwell

Geen nostalgisch kostuumdrama in Dickensiaanse straatjes vol sloebers, aristocraten en postkoetsen. De nieuwe danstheaterbewerking door het Britse gezelschap Lost Dog van een roman van Charles Dickens – A Tale of Two Cities (1859), vertaald als In Londen en Parijs of Het verhaal van twee steden – oogt als een verfrissend heldere en moderne voorstelling. Theaterfestival Boulevard haalde de multidisciplinaire boekbewerking van regisseur en choreograaf Ben Duke naar Nederland.

De setting is een opengewerkt huis met eenvoudig meubilair. Een videocamera filmt naar binnen. Real-time opnamen verschijnen op muren, gemixt met eerder geschoten materiaal. Die camera is het wapen in handen van onze gids, Lucie Manette (Nina-Morgane Madelaine). In de roman is ze nog een kind van 7, getraumatiseerd door onbegrepen drama’s die haar ouders meemaakten tijdens de Franse revolutie. Eenmaal volwassen komt ze, met opnameapparatuur, verhaal halen bij haar ouders en broer, om een documentaire te maken over haar familie. Wat verklaart die schimmige vlucht halsoverkop uit Parijs? Waarom is broer Sydney vernoemd naar een dronkaard? Waarom zat opa achttien jaar gevangen in de Bastille? En welke verantwoordelijkheid dragen haar bloedverwanten voor de woede van Madame Defarge (Temitope Ajose-Cutting) over het onfortuinlijke lot van haar zus?

In retrospectief worden zo de belangrijkste plotlijnen uit de sociale roman onthuld, bijna als familie-opstelling, waarbij vooral Lucies weerspannige moeder (een mooie, stugge rol van Valentina Formenti) het moet ontgelden. Jammer is wel dat er veel dubbelop gebeurt: de dansscènes verbeelden emoties die al in tekst worden benoemd. De opnamen laten precies zien wat Lucia aankondigt in scène te zetten. En de microfoontjes op de loszittende kleren, in bruintinten, storen behoorlijk bij fysiek contact. Maar zonder realistische rekwisieten proef je toch de smaak van opstand, onrecht en opoffering, rond gevangenis en guillotine.

A Tale of Two Cities Danstheater ★★★☆☆ Door Lost Dog. Regie en choreografie Ben Duke. 10/8, Verkadefabriek, Den Bosch, tijdens Theaterfestival Boulevard.