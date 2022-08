A Parked Life, een portret van een vrachtwagenchauffeur, zit vol vervreemdende schoonheid ★★★☆☆

A Parked Life

Vrolijk zwaait een gezin naar hem, op een viaduct ergens in Scandinavië. Het is ongetwijfeld een pijnlijk moment voor de Bulgaarse vrachtwagenchauffeur Petar Bonchev, die zijn vrouw en kind al maanden moet missen. ‘Van mijn vader herinner ik me vooral dat hij altijd weg was’, vertelt Peter in de documentaire A Parked Life. Hij weet dat zijn zoontje Dani straks hetzelfde over hem zal zeggen.

Drie jaar lang ging de Belgische cineast Peter Triest op pad met Petar, kriskras door Europa, van de ene maandenlange reis naar de andere. De korte perioden die Petar thuis doorbrengt worden nagenoeg overgeslagen: echtgenote Snezhina en Dani leer je vrijwel alleen kennen via steeds triestere Skype-gesprekken. Petar kookt achter in de oplegger, droogt zijn was op de motorkap. De verzorgingsplaatsen langs de Europese snelwegen zijn zijn voornaamste slaapplek. Soms slijt hij de avond met collega’s: mannen die net als hij, en honderdduizenden andere Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs, een uitgedund leven leiden om de kapitalistische logistiek van het continent overeind te houden.

De film blinkt uit in de manier waarop hij de slopende sleur van dat bestaan overbrengt. Triest en cameraman Renaat Lambeets peuren een vervreemdende schoonheid uit de industrie- en havenlandschappen die Petar doorkruist, de bergen die hij alleen vanuit de cabine ziet, de kassen en windmolens, de zoveelste zonsondergang boven troosteloos niemandsland. Veel indringende close-ups van Petar, die zegt dat hij als kind ruimtevaarder had willen worden, terwijl hij nu eindeloos in een baan om Europa zit.

Al meteen in de allereerste scène beëindigt Snezhina hun relatie, via de telefoon. Daardoor krijgt de monotonie van A Parked Life een fatalistische richting, maar boet de film ook in aan spanning. Na de beginscène gaat Triest drie jaar terug in de tijd: je ziet, hoort en voelt dus hoe Petars huwelijk alsmaar verder afbrokkelt, terwijl hij het niet kan tegenhouden. Of misschien ontbreekt het hem aan wilskracht of werkelijk begrip voor Snezhina’s situatie.

Dat is wat er een beetje aan schort in A Parked Life: dat Petar een fascinerende antiheld wordt, en dat je in zijn realiteit die van een compleet werelddeel weerspiegeld ziet, maar dat hij als persoon enigszins ongrijpbaar en inwisselbaar blijft. Ondanks alle tijd die Triest met Petar optrok, voelt A Parked Life als een ietwat vluchtige ontmoeting, die constant rond dezelfde thema’s cirkelt. Een indrukwekkende, confronterende en tot nadenken stemmende ontmoeting, dat dan weer wel: als Petar op een zeldzaam pauzemoment de zee induikt, zou hij dan niet voor altijd door willen zwemmen?