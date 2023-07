A House in Jerusalem is rouwdrama en spookfilm – zonder griezelig te zijn ★★☆☆☆

‘A house in Jerusalem’ van Muayad Alayan.

A House in Jerusalem is een zware, ambitieuze film. Een rouwdrama wanneer de jonge Rebecca na de dood van haar moeder met haar vader vanuit Engeland naar een kolossale woning in Jeruzalem verhuist. Een spookfilm als ze een bezoedelde pop uit de put in de achtertuin vist en er een bleekgeschminkt meisje van haar leeftijd opduikt, à la de Japanse genreklassieker Ringu (1998) – overigens zonder per se griezelig te zijn. Een metaforische bespiegeling op de Israëlisch-Palestijnse geschiedenis als duidelijk wordt wie het spookmeisje was.

Helaas beschikt de Palestijnse regisseur-scenarist Muayad Alayan (The Reports on Sarah and Saleem) over onvoldoende geschikt materiaal om die zwaarte overtuigend tot wasdom te laten komen. Zijn spel met genreclichés blijft wat vlak. De acteurs spelen houteriger naarmate meer van ze wordt gevraagd. De plot wordt richting het slot wel erg netjes rondgebreid.