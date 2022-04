A Hero is een razend knap psychologisch drama ★★★★☆

Amir Jadidi (rechts) en Saleh Karimai in A Hero.

Hij heeft de laconieke houding van een mazzelaar. Alsof hij, met zijn vrolijke lach, altijd overal mee wegkomt. Toch zit het Rahim (Amir Jadidi) bepaald niet mee. Hij is een gescheiden vader die zijn klussen als reclameschilder zag verdampen. Hij leende geld, kon zijn schuld niet terugbetalen en belandde daardoor in de gevangenis.

Het lot lijkt hem eindelijk gunstig gezind wanneer zijn nieuwe vriendin zomaar een handtas met zeventien gouden munten vindt. De opbrengst moet genoeg zijn om Rahim vrij te kopen, denkt het stel. Tijdens een weekendverlof probeert hij het te regelen.

Als eerste gaat hij naar zijn zwager, die meewerkt aan de restauratie van de koningsgraven bij Naqsh-e Rustam, uitgehouwen in zestig meter hoge rotswanden. Dat A Hero begint met dit bezoek, is passend. Het werk aan het archeologische monument, waar uiterst voorzichtig een eeuwenoud reliëf wordt schoongemaakt, lijkt op de manier waarop de Iraanse filmmaker Asghar Farhadi zijn verhalen vertelt. Terwijl hij vakkundig en kalmpjes de beitel hanteert, geven zijn personages zich laag voor laag bloot.

Schuldeiser

Die glimlach van Rahim bijvoorbeeld, is die wel zo onbevangen? Of gaat er meer achter schuil? Steeds opnieuw kantelt zijn geluk. De gouden munten brengen niet genoeg op om zijn schuldeiser tevreden te stellen. Rahim besluit dan maar de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Een nobele daad, vindt de gevangenisdirectie, die er lucht van krijgt. Het verhaal krijgt een uitgebreid vervolg op sociale media en de lokale televisie en Rahims toekomst ziet er plotseling rooskleurig uit.

Maar een held blijf je meestal niet lang, laat Farhadi zien. In ieder verhaal zijn gaten te schieten, als je lang genoeg mikt. Volgens een medegevangene is Rahims heldenstatus een cynische publiciteitsactie. ‘Ze gebruiken je als uithangbord om te zeggen dat dit land een paradijs is.’ Zijn schuldeiser ziet intussen niet in waarom het zo bijzonder is om gevonden spullen terug te geven. ‘Sinds wanneer is het knap om niet het verkeerde te doen?’

Plagiaat

Voor ieder standpunt valt iets te zeggen, zoals dat hoort in Farhadi’s werk. De sterregisseur, die met twee van zijn films (A Separation en The Salesman) een Oscar won, weet hoe hij deuren op een kier moet houden: altijd is er ook een andere kant, een mogelijke verklaring, twijfel die binnen kan sluipen. Het maakt A Hero, bekroond met de Grand Prix in Cannes, tot een uiterst knap geconstrueerd, indringend psychologisch drama.

Dat de regisseur in Iran is verwikkeld in een plagiaatzaak (een workshopstudent beschuldigt hem ervan haar idee te hebben gestolen, wat Farhadi ontkent), sluit wonderlijk goed op A Hero aan. Ook in die zaak gaat het om eigenaarschap, zijn er meerdere visies, bemoeien de media zich ermee en is de bewijslast ingewikkeld. Als iemand dáár ooit een prachtig ambigue film over kan maken, is het Farhadi wel.