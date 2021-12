A Boy Called Christmas is een geslaagde kerstfamiliefilm die wordt gedragen door de acteurs ★★★☆☆

A Boy Called Christmas

Wie op zoek is naar een nieuwe kerstfilm die niet al te zoet is, een origineel verhaal vertelt én geschikt is voor het hele gezin, kan terecht bij deze fraaie, beslist niet goedkope Netflix-productie. In A Boy Called Christmas, naar een kinderboek van Matt Haig, vertelt de mysterieuze tante Ruth (Maggie Smith) haar oppaskinderen een verhaal voor het slapengaan. Het gaat over Nikolas, de zoon van een arme houthakker (Michiel Huisman), die in het noorden van Finland op zoek gaat naar een elfendorp dat alleen in verhalen lijkt te bestaan. De film is wat topzwaar door een overschot aan personages, een elfje of tante minder had geen kwaad gekund. Daarnaast is de boodschap over magie en geloof een beetje warrig en zullen niet alle Nederlandse kijkers de vele verwijzingen naar het Amerikaanse kerstverhaal begrijpen. Maar de fijne acteurs – Jim Broadbent zou eigenlijk in elke kerstfilm moeten spelen – en de sympathieke toon doen hoe dan ook goed.