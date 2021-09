Anne Sluijs van boekhandel Paagman in Delft Beeld Eva Faché

Waarom is Laat de wereld achter jullie nr 1?

‘Deze spannende roman van Rumaan Alam is zó goed opgebouwd. Een gezin huurt een airbnb in een buitenwijk van New York maar dan vindt er een ramp plaats. Je weet niet wat precies. Alleen dat het iets vreselijks is waardoor alles stil ligt en verandert. Het boek heeft me de hele zomer niet losgelaten omdat je erover blijft nadenken.’

Nr 2 is een kinderboek over 11 september?

‘9/11 van Alan Gratz is het perfecte boek als je kinderen wilt leren wat er die dag is gebeurd. Over een jongen die is geschorst van school en daarom mee moet naar het werk van zijn vader in de Twin Towers. En over een meisje in Afghanistan dat een Amerikaanse soldaat verpleegt. Vanaf 10 jaar.’

Nr 4, 7 en 9 gaan over gestolen bezit na de Tweede Wereldoorlog?

‘Jonge vrouw in blauw bij avondlicht van Alena Schröder is goed verkocht bij ons in Delft vanwege de link met Johannes Vermeer. Een prachtige schets van vier generaties vrouwen. Over een schilderij dat is teruggevonden.

‘De nalatenschap is een non-fictieboek. De Amerikaanse journalist Menachem Kaiser wil een huis in Polen terugvorderen waarvan hij weet dat het van zijn familie was. Maar dan stuit hij op een verhaal dat nog veel dieper gaat dan hij dacht.

‘Het geroofde kookboek van Karina Urbach gaat over de oma van de auteur. In 1938 was zij een bekende kok in Oostenrijk. Na de Anschluss vlucht zij en emigreert ze naar de VS. Jaren later is ze in Wenen en ziet ze haar eigen kookboek onder een andere naam in een boekwinkel liggen.’

In nr 8, De meisjes, spelen meisjes de hoofdrol?

‘Ja, in dit nieuwe kinderboek heeft Annet Schaap zeven sprookjes herschreven en een girlpower-twist gegeven. De meisjes zijn sterk, staan stevig in hun schoenen en hebben geen prins nodig die hen komt redden want ze redden zichzelf. Vanaf 10 jaar maar ook voor volwassenen fantastisch.’

Toptien Boekhandel Paagman in Delft

1. Rumaan Alam: Laat de wereld achter; Ambo Anthos

2. Alan Gratz: 9/11; Kluitman

3. Abi Daré: Het meisje met de luidende stem; Signatuur

4. Alena Schröder: Jonge vrouw in blauw bij avondlicht; Signatuur

5. Griet Op de Beeck: Jij mag alles zijn; Prometheus

6. Sally Rooney: Prachtige wereld waar ben je; Ambo Anthos

7. Menachem Kaiser: De nalatenschap; Thomas Rap

8. Annet Schaap: De meisjes; Querido

9. Karina Urbach: Het geroofde kookboek; Ambo Anthos

10. Hedy d’Ancona: Vrolijk verval; Nijgh & van Ditmar

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door CPNB)

1. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander Uitgevers

2. Herman Koch: Een film met Sophia; Ambo Anthos

3. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard: KokBoekencentrum

4. Marlies Koers: Sorry dat ik je wakker bel; Spectrum

5. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

6. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

7. Esther Verhoef: De nachtdienst; Prometheus

8. Arnon Grunberg: De dood in Taormina; Nijgh & Van Ditmar

9. Griet op de Beeck: Jij mag alles zijn; Prometheus

10. Amanda Gorman: The Hill We Climb; Meulenhoff Boekerij