800 jaar Binnenhof: een toonbeeld van macht, op bescheiden Nederlandse schaal

Demissionair premier Rutte bekijkt een 3D-model van het Binnenhof. Beeld Kim Verkade

Toen premier Mark Rutte president Emmanuel Macron ontving in het Torentje, zag de Nederlander de Fransman denken: ‘Is dit serieus?’ De premier vertelde het bij de opening van de tentoonstelling Macht - 800 jaar Binnenhof in het Haags Historisch Museum. Het Binnenhof is een toonbeeld van macht, op bescheiden Nederlandse schaal, aldus Rutte. ‘Als buurman, geboren Hagenees, historicus en tijdelijk bewoner bedank ik het museum dat het Binnenhof tijdens de verbouwing in beeld blijft’, aldus de premier.

Ruim vijf jaar gaat het Binnenhof dicht voor een grondige verbouwing, aanleiding voor het museum voor een semipermanente expositie. ‘De kracht van ons museum en de tentoonstelling zit in de locatie: pal aan de Hofvijver’, aldus directeur Tjeerd Vrij. De bezoekers worden meegenomen door de geschiedenis van de macht, aan de hand van vier thema’s. Vrij: ‘Dit is geen parlementair geschiedenislesje en ook niet het verhaal van alleen witte mannen.’

Er zijn innovatieve manieren bedacht om de tentoonstelling vorm te geven. Zoals in de eerste zaal, waar de focus ligt op de bouw van het Binnenhof. In een groot 3D-model van het complex zitten deurtjes en luikjes die verhalen vertellen aan de hand van een object.

Het tweede thema, ‘strijden om de macht’, in de nieuwe tentoonstelling ‘Macht - 800 jaar Binnenhof’. Beeld Gerrit Schreurs/Haags Historisch Museum

‘Het Binnenhof is het strijdtoneel geweest van snoeiharde machtspolitiek’, aldus Rutte. ‘Dat zie je niet zozeer in de architectuur als wel in menselijk gedrag.’ Het sluit aan op de tweede zaal, over de strijd om de macht. Die besteedt aandacht aan de moord op Johan en Cornelis de Witt in 1672, van wie de tong en vinger zijn tentoongesteld. Ook zijn er affiches van de radicale feministen van Dolle Mina en foto’s van de Black Lives Matter-protesten.

Het derde thema, ‘kleven aan de macht’, wordt uitgebeeld in historische kaarten die tonen hoe het centrum van de stad zich uitbreidde en hoe het inwoneraantal steeg. De macht die Den Haag kreeg, leidde tot aandacht van handelaren en ambachtslieden. ‘Het is een iconisch centrum van macht, maar ook de nationale huiskamer’, vindt Rutte. Imponeren met de macht doen we in Nederland nauwelijks, aldus de premier. ‘In 1698 werd wel de Trêveszaal gebouwd om indruk te maken op buitenlandse gezanten. Dat toont voor mij het verval van de Republiek aan. We staken geen geld meer in schepen, maar in opsmuk.’

Het beeld van de Gouden Koets staat centraal bij het vierde thema, ‘pronken met de macht’. Beeld Gerrit Schreurs

Dat is het vierde thema: ‘pronken met de macht’. In de zaal voert de Gouden Koets de boventoon; drie kunstenaars hebben een alternatief verzonnen voor het omstreden paneel waarop tot slaaf gemaakten staan afgebeeld. Naast geschiedenis is er ook plek voor de toekomst.

De tentoonstelling sluit af met beelden van leerlingen van Haagse scholen die debatteren over maatschappelijke thema’s. De expositie draait immers niet alleen om macht, maar ook om democratie, benadrukt directeur Vrij. ‘Want die staat onder druk in Nederland. We moeten haar koesteren en beschermen.’