73 boeken om je op te verheugen in 2022, nr. 40: uitgever Peter Nijssen over zijn debuutroman

Peter Nijssen Beeld Keke Keukelaar

Zijn debuutroman De onvoltooide verschijnt niet bij het huis waar hij al 26 jaar redacteur en uitgever is: De Arbeiderspers. ‘Dat leek me ongemakkelijk’, zegt Peter Nijssen. ‘Als ik zakelijke beslissingen zou moeten nemen over mijn eigen boek, zou dat scheve ogen kunnen geven bij mijn eigen auteurs.’

Pauline Loerts, directeur-uitgever van Singel Uitgeverijen – waartoe De Arbeiderspers behoort, maar ook Querido, Athenaeum en De Geus – wilde wel dat zijn boek eerst ‘in huis’ werd aangeboden. Robbert Ammerlaan, de oude vos onder de uitgevers, die onder de imprint ‘Het Getij’ jaarlijks een dozijn boeken uitgeeft bij verschillende Singel-uitgeverijen, vond De onvoltooide een geweldig boek en brengt het nu bij De Geus. Over twee weken verschijnt het.

Geen unicum

Het is bijzonder maar geen unicum, een schrijvende uitgever/uitgevende schrijver. Nijssens voorganger bij ‘De Arbeiderspest’, Theo Sontrop, was weliswaar de langzaamste dichter van Nederland, maar wel een verdomd goeie. In het buitenland was de afgelopen jaar overleden Roberto Calasso een beroemd voorbeeld. Die gaf overigens zijn duizelingwekkend erudiete romans wél zelf uit, bij Adelphi Edizioni. ‘Met hem zou ik me niet durven vergelijken’, zegt Nijssen. ‘Zo geleerd ben ik niet, en ook niet zo pedant. Mijn eigen roman is, denk ik, aards en toegankelijk.’

Nijssen is geen voorbeeld van een uitgever die ook zo nodig moet laten zien dat hij zelf kan schrijven. ‘Het is andersom. Ik leef in de waan dat ik al aardig kon schrijven vóór ik uitgever was. Ik was journalist, publiceerde fictie in literaire tijdschriften en werkte aan een dikke roman, De grote bocht, een mengeling van wielerverhalen, autobiografie en essay, waarvan het plan bij De Arbeiderspers op tafel lag. De toenmalige uitgever, Ronald Dietz, sloot in 1995 voor dat boek een contract met mij én vroeg me om met onmiddellijke ingang als redacteur bij hem aan de slag te gaan. ‘Denk eraan, jongen’, zei Dietz, ‘het schip vaart maar één keer voorbij.’’

Hij stapte aan boord bij De Arbeiderspers en stortte zich met volle kracht op het redacteurschap. En met succes. Nijssen heeft auteurs als Christiaan Weijts, Ilja Leonard Pfeijffer en Radna Fabias vanaf hun debuut begeleid. Maar van zelf fictie schrijven kwam niets meer. Tot een paar jaar geleden, toen Nijssen af en toe een paar maanden verlof nam, de rust en concentratie zocht om weer aan De grote bocht te werken. Tijdens de eerste lockdown, in de zomer van 2020, viel hem het idee voor een andere roman in: De onvoltooide.

Eigen aanbiedingstekst

Ook zijn verteller, de radioverslaggever Bern, komt door de pandemie tijdelijk alleen thuis te zitten. In de prospectus van De Geus staat: ‘Deze situatie grijpt hij aan om iets te doen dat hij allang wilde: een essay schrijven over de vraag waarom zo veel moderne kunstwerken onvoltooid zijn gebleven. Zijn eenzame dagen bestrijdt hij voorts met het maken van lange wandelingen en fietstochten in de eigen omgeving. Op een daarvan ontmoet hij een man die hem zijn even fascinerende als dramatische levensverhaal begint te vertellen. Maar wie is hij eigenlijk? Bij diverse ontmoetingen raken hun meanderende gesprekken alle facetten van het leven: liefde en dood, werk en drijfveren – en de vraag wanneer je kunt spreken van een gelukt leven.’

Nijssen lacht. ‘Ja, inderdaad, ik heb de aanbiedingstekst voor mijn eigen roman geschreven.’ Verder weet hij niet of hij aan zijn redacteurservaring bij het schrijven veel heeft gehad. ‘Dat blijft een mysterieus proces. Waar komt fictie precies vandaan? Daarop moet ook deze debutant van 60 het antwoord schuldig blijven. Mijn vrouw Karin, die mijn eerste lezer is, kent mij niet terug. Ze vroeg me na lezing van De onvoltooide: ‘Wat zit er toch allemaal in jouw hoofd?’ Het voelde alsof ik geheimen aan het papier toevertrouwde.’

Het is ironisch. Hij die er decennialang niet in slaagde zijn grote roman af te maken, ramde er tijdens de pandemie in acht weken een roman uit die De onvoltooide heet. En nu gaat die verschijnen. Hoewel hij dit moment, twee weken voor debuteren, als redacteur vaak heeft meegemaakt, voelt het toch anders. ‘Ik lig er niet wakker van, maar ik zou liegen als zei dat ik geen gezonde spanning had. Ik hoop natuurlijk op mooie recensies. Dat niet de een of andere onverlaat mij één ster gaat geven. Maar ook dan zal ik proberen een grote jongen te zijn.’

Peter Nijssen: De onvoltooide. De Geus; € 21,50. Verschijnt op 11 januari.

Beeld De Geus