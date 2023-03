‘65’ is een rommelig uitgewerkte surrogaat-Jurassic Park ★★☆☆☆

Adam driver in ‘65’ van Scott Beck en Bryan Woods.

Het is 65 miljoen jaar geleden, meldt een tekstje na de haastige openingsscène van 65. We hebben dan inmiddels gezien hoe astronaut Mills (Adam Driver) op zijn thuisplaneet Somaris een twee jaar durende verkenningsmissie in de ruimte heeft aangenomen, waarmee hij de dure behandeling van zijn zieke dochter kan betalen. Maar Mills’ ruimteschip raakt in een asteroïdenregen en stort neer op een door dinosaurussen bevolkte aarde.

Wat volgt is een rommelig uiteengezette surrogaat-Jurassic Park van het regieduo Scott Beck en Bryan Woods, die naam maakten als schrijvers van de wél geraffineerde monsterfilm A Quiet Place. Emotionele diepgang wordt gesuggereerd via een reeks videoberichtjes van Mills’ dochter aan het thuisfront, maar ook die poging oogt onbeholpen en gejaagd, zeker met de vergelijkbare scène uit Christopher Nolans ruimte-epos Interstellar in gedachten.