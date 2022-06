5 tips van de Volkskrant voor het Holland Festival 2022

Angelique Kidjo Beeld Fabrice Mabillot

Mother Nature, openingsconcert door Angélique Kidjo

Angélique Kidjo, singer-songwriter en diva uit Benin, combineert in haar muziek moeiteloos West-Afrikaanse tradities en Congolese rumba met R&B, funk, jazz, en met wat eigenlijk niet. Ze werkte al samen met artiesten als Herbie Hancock, Carlos Santana en Alicia Keys, en haar vorig jaar verschenen – en met een Grammy onderscheiden – album Mother Nature grossiert in gasten als Burna Boy en Yemi Alade. Ook als ‘associate artist’ Kidjo vrijdag in Theater Carré in Amsterdam het openingsconcert van het Holland Festival verzorgt, zal het een eclectische bedoening worden. Ze is later (16 t/m 18 juni) ook te horen in het programma Yemandja, waarin ze over haar voorouders vertelt, en in het Concertgebouw (24 juni) als ze op muziek van Philip Glass in haar moedertaal Yoruba zingt over scheppingsmythen. (MK)

3 en 4 juni, Theater Carré, Amsterdam

Joy Wielkens, actrice in A Play for the Living in a Time of Extinction. Beeld Karen Scheffers

A Play for the Living in a Time of Extinction door Katie Mitchell, Floor Houwink ten Cate, Annelinde Bruijs en Joy Wielkens

Heel leuk, zo’n internationaal podiumkunstenfestival met werk van over de hele wereld. Maar heeft niemand daar last van vliegschaamte? Blijkbaar wel. De Britse theaterregisseur Katie Mitchell besloot al in 2012 te stoppen met vliegen. Ze ontwikkelde een klimaatneutraal concept voor een voorstelling, waarvan alleen de tekst en wat regieaanwijzingen op reis gaan. A Play for the Living in a Time of Extinction wordt in elk land uitgevoerd door een lokale cast en crew. In Nederland zijn dat regisseur Floor Houwink ten Cate, componist Annelinde Bruijs en actrice Joy Wielkens met een verhaal over wanhoop en sterven. Bovendien wordt alle elektriciteit die de voorstelling gebruikt, opgewekt door spelers op hometrainers. Een verontrustend toekomstbeeld. (VK)



17, 18, 19 juni, Frascati, Amsterdam

Beeld uit De kersentuin van door Tiago Rodrigues / Festival d’Avignon. Beeld Christophe Raynaud de Lage

De kersentuin (La cerisaie) door Tiago Rodrigues / Festival d’Avignon

Een van de allermooiste opvoeringen van De kersentuin, Anton Tsjechovs stuk over verval en afscheid nemen, was ook op het Holland Festival te zien: door Wiener Burgtheater, in 1998, in regie van Peter Zadek en met de onvolprezen Angela Winkler in de hoofdrol. Nu wordt die rol gespeeld door de Franse vedette Isabelle Huppert, intussen vaste gast van Internationaal Theater Amsterdam. In regie van Tiago Rodrigues is het stuk tot de kern teruggebracht en spitst het zich toe op de nieuwe tijd die zich aandient. De Portugese regisseur staat bekend om zijn minimalistische aanpak en het achterwege laten van opsmuk, waardoor alle aandacht uitgaat naar de acteurs. In geval van Huppert is dat iets om naar uit te kijken. Naar Tsjechov trouwens ook. (HJ)



10, 11, 12 juni, Internationaal Theater Amsterdam

Beeld uit The Murder of Halit Yozgat Beeld Sandra Then

The Murder of Halit Yozgat door Staatsoper Hannover en Schauspiel Hannover

Op 6 april 2006 werd op klaarlichte dag de 21-jarige Halit Yozgat doodgeschoten in een internetcafé van zijn familie. Onder de getuigen bevond zich een undercoveragent van de Duitse veiligheidsdienst die verklaarde niets van de moord te hebben gemerkt. Geïnspireerd door een videoreconstructie maakte de Australische componist en elektronisch geluidskunstenaar Ben Frost er een opera over. Staatsoper Hannover en Schauspiel Hannover tekenen voor de uitvoering. (MK)

15 en 16 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam

Vincent Rietveld, Florian Myjer en Ward Weemhoff van toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel).

Casting door toneelgroep Amsterdam

De drie mannen van toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel) duiken in de wereld achter de schermen van de Nederlandse film- en televisie-industrie. Ward Weemhoff, Vincent Rietveld en Florian Myjer zijn alle drie acteurs die regelmatig worden gevraagd voor audities en castings voor uiteenlopende films, tv-series en commercials. Volgens de mannen vormt de inhoud van hun e-mailbox een ‘staalkaart van de Nederlandse cultuur’. Als je je verdiept in hoe en door wie in Nederland de rollen worden verdeeld, krijg je inzicht in de macht, aantrekkingskracht en artistieke hoogmoed binnen die wereld. Casting belooft in die zin een scherpe analyse van de Nederlandse cultuur te worden. (HJ)



Van 20/6 t/m 15/7, Broedplaats De Sloot, Amsterdam