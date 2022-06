45 jeugdboekenschrijvers en -illustratoren krijgen Zilveren en Bronzen Griffels en Penselen

Maar liefst 45 jeugdboekenschrijvers en -illustratoren zijn woensdag tijdens een feestelijke boottocht verrast met een Zilveren of Bronzen Griffel of Penseel. Daarmee begint voor een aantal van hen een spannende tijd: twee van die Zilveren Griffels en Penselen worden aan het begin van de Kinderboekenweek in oktober in Goud omgezet.

Goede kanshebbers lijken de sterke dichtbundel Alle wensen van de wereld van Rian Visser, de sensuele oorlogsroman voor jongeren De tunnel van Anna Woltz, het originele Lennox en de gouden sikkel van Zindzi Zevenbergen, het verrassende Films die nergens draaien van nieuwkomer Yorick Goldewijk en het tijdloze prentenboek Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos, eerder dit jaar winnaar van de Vlaamse jeugdliteratuurprijs de Boon.

Verder kregen een Zilveren Griffel: de informatieve boeken Viruswereld van Marc ter Horst en Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel en Ionica Smeets, Het geluk van Schildpad van Tiny Fisscher, Toen Rups een vlinder werd van Bette Westera en de vertaalde boeken Ik praat als een rivier van Jordan Scott en Let goed op van Jason Reynolds. Alleen de negen oorspronkelijk Nederlandstalige Zilveren Griffels maken kans op Goud.

Opvallende Zilveren Penselen zijn Lennox en de gouden sikkel van Brian Elstak en Hedy Tjin. Dat boek maakt dus kans op dubbel Goud. Van die laatste illustrator dingt ook Op de rug van Bigi Kayman mee.

Opvallende missers zijn er ook. Het lovend besproken De meisjes van Annet Schaap, eerder winnaar van een Gouden Griffel voor Lampje, kreeg een voor haar nieuwe boek wel erg magere Bronzen Griffel. De eveneens door diverse recensenten positief beoordeelde jongerenroman Zonder titel van Erna Sassen kreeg zelfs helemaal geen nominatie.

De Griffels en Penselen worden voor de 51ste keer uitgereikt. In totaal zijn er elf Zilveren Griffels, veertien Bronzen Griffels, acht Zilveren Penselen en twaalf Bronzen Penselen toegekend.