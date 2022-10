40 Watt Sun zoekt de kale essentie van de muziek, zonder pathos maar met heel veel gevoel

Patrick Walker van 40 Watt Sun. Beeld rv

In de popzalen word je vaak overrompeld met visueel geweld, met lichtshows en theater. Maar tegenover al dat geweld staat gelukkig veel verstilling en eenvoud, muziek die de kale essentie probeert te zoeken.

De Britse singer-songwriter Patrick Walker was in jaren negentig en nul de aanvoerder van de invloedrijke doomband Warning. Toen die ter ziele ging, zette Walker zich aan een uitgeklede, vaak akoestische en diep persoonlijke versie van die band en eigenlijk het hele genre van de langzame en sombere rock. Als 40 Watt Sun bracht hij parels van albums uit, met liedjes die zich voortsleepten rond opnieuw monotone gitaarakkoorden en de krachtige en een tikje eigenaardige stem van Walker.

Live in de Utrechtse zaal Cloud Nine van TivoliVredenburg pelt Walker zijn liedjes nog verder af: hij staat alleen op het podium, met een gitaar en een enkele spot op zijn hoofd. Maar zijn gitaarwerk en vooral zijn stem, die niet gekunsteld is maar aards mooi en glashelder, grijpen diep in het gevoelsleven. De trage gitaarslag van het prachtige liefdeslied Until geeft de tekst een ritme als een ademhaling: ‘There is silence in the way that you enclose me, there is lighting in the gaze in which you hold me.’

Walker zingt zonder pathos, maar toch met een emotionele trilling als hij de hoogte in schiet en zijn woorden kracht bijzet. In Reveal bijvoorbeeld, het eerste nummer en hoogtepunt van zijn pas verschenen album Perfect Light, hoor je eeuwen aan Britse folk en gitaarpracht en weer betoverende dichtregels die somber zijn maar het leven ook glans geven: ‘Whenever the night is tightening, wherever you are, the light will reach.’ Wie 40 Watt Sun nog niet kent, zou zich snel eens aan een van Walkers albums moeten wagen.