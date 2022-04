4 tips om mannen aan de nieuwe anticonceptiepil te krijgen

Grote letters en veel vuur op de verpakking graag. Beeld Shutterstock / Studio Speld

1. Zorg dat de verpakking MANNELIJKHEID schreeuwt

Denk hierbij aan biefstuk, pils, monstertrucks en wolven. De verpakking mag groot en uitbundig zijn en mag ontploffen bij het openmaken. Grote letters en veel vuur met rook. Zonder handleiding, want je weet het zelf wel. Hiermee laat je aan mannen zien: alleen voor échte mannen!

2. Zorg dat de commercial mannen aanspreekt

Snelle auto’s, veel bier zuipen, crypto, voetbal, het moet allemaal verwerkt worden. Laat zien hoe de mannenpil je laat voelen door zo veel mogelijk woeste mannen, agressie, betonblokken kapotslaan en kloppende voorhoofdaderen in beeld te brengen, want niet vergeten: woede is de enige acceptabele emotie.

3. Geef de pil een MANNELIJKE smaak

Om de pil een stukje aantrekkelijker te maken, is het belangrijk dat er een smaak wordt toegevoegd. Een paar voorbeeldsmaken zijn: Whiskey, Flaming Hot Smokey Triple BBQ, PIJN, Testosteron, Tripel Karmeliet of Kettingzaag.

Tip: Lekker om samen met een rauw ei NAAR BINNEN TE BEUKEN.

4. Maak het slikken van de pil zelf een mannelijke aangelegenheid

Laat iedereen in je omgeving weten dat het tijd is voor de mannenpil. Wees niet bescheiden over het feit dat jij de pil slikt. Stamp de pil in het zicht van je collega’s kapot met je blote vuist en snuif hem op. Of gooi hem door je proteïnedrankje, mix het en klap het achterover, BEEST dat je bent!!