3D-kameropera ‘Blank Out’ van Michel van der Aa overweldigt na zeven jaar nog altijd ★★★★☆

Miah Persson en Roderick Williams in 2015 in ‘Blank Out’ van Michel van der Aa, de opera die nu hernomen is met dezelfde vocalisten. Beeld Marco Borggreve

‘Koprollend’, ‘geketend’, ‘stil’ – losse woorden brengt ze uit. Sopraan Miah Persson – blonde haren, rood jurkje – zingt-praat vanaf het podium tegen ons. Dan zie je haar ook geprojecteerd op het grote scherm. De woorden van de live Persson worden aangevuld door twee geprojecteerde Perssons. In de samenzang worden woorden zinnen en begrijp je: een moeder heeft haar zoontje zien verdrinken.

Zo begint Blank Out (2016) van componist, filmmaker én regisseur Michel van der Aa. Zondagavond is de herneming van zijn 3D-kameropera in het Muziekgebouw in Amsterdam. Zeven jaar en vele multidimensionale ontwikkelingen verder overspoelt het concept je nog steeds. De 3D-ervaring beperkt zich tot het vogelvluchtbeeld van de plaats van handeling, een dijkhuisje, en dat geeft echt een ruimtelijk gevoel. Toch laten alle middelen – de cameraperspectieven, het samenspel van live en film en de elektronische muziek – het ontroerende verhaal gaandeweg schrijnend op zijn plek vallen.

Michel van der Aa Beeld Hilde Harshagen

Bariton Roderick Williams speelt, op film, de inmiddels volwassen zoon. Het is net een documentaire wanneer Williams herinneringen ophaalt, zo naturel acteert hij. Van der Aa’s scheurende en beukende muziek laat ondertussen het verleden spreken. Je hoort constant stenen onder water rollen, gekraak van audioflarden die terug- of doorgespoeld worden.

De klanken waaieren uit in duistere disco, wanneer de zoon zich herinnert hoe zijn moeder op een Abba-nummer stond te dansen terwijl ze stond te koken. Hoe ze speelden dat de vloer van lava was. De keiharde, kille synthesizers, gemixt met het opgenomen commentaar van het Nederlands Kamerkoor, versterken het verstikkende besef: het was de schijnbaar berustende, rouwende moeder die, geesteszwak als ze ineens blijkt, niet haar zoon maar zichzelf liet wegglippen.