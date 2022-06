30 Appearances Out of Darkness laat het gloeien in je hersenpan ★★★★☆

30 Appearances Out of Darkness van choreograaf Arno Schuitemaker. Beeld Bart Grietens

Het Holland Festival mailt voorafgaand aan de première van 30 Appearances Out of Darkness van choreograaf Arno Schuitemaker een waarschuwing over het gebruik van lichtflitsen. Dat is een understatement. Halverwege knipperen led-buizen in zo’n venijnig tempo aan en uit over de volle breedte van het Transformatorhuis dat het een martelend effect heeft op de oogzenuwen. Die bizarre aanslag op de zintuigen ijlt zelfs nog dagenlang na. Dat is dan ook het enige kritiekpunt op een verder loepzuiver opgebouwd totaalcrescendo in dans, licht en geluid.

Dit dansoptreden heeft alles wat een prikkelarme voorstelling niet heeft. Al voor aanvang kijken we langdurig in een batterij koplampen. Tussen zuilen van zwarte stof doemen één voor één de contouren op van naakte lichamen. Laagjes strijklicht laten hun opperhuid opvlammen. Net zo subtiel als hun armen, schouders en benen oplichten in de diepte, zo terloops verdwijnen ze ook weer in de schemer, tot slechts schaduwen hun aanwezigheid verraden.

Lange tijd gis je naar het aantal performers. Dat vogel je uiteindelijk uit, omdat de vrouwen en mannen ieder een specifieke golfslag vloeiend door hun lichaam jagen. Hun rompen golven doorlopend in lemniscaatvorm, kenmerkend voor de clubdanstaal van Schuitemaker. Hun benen staan nooit stil, maar slaan ook niet ver uit.

De immense ruimte vult zich ondertussen met een aanzwellend, massief geluid, alsof een ronkende machine overstuurd dreigt te raken. Ook hier slingert zich een ingenieus patroon door de lijvige muziek: losse klanken rollen weg, voetstappen ketsen af, een sonore melodie kringelt omhoog.

In dit aanzuigende spel van verdwijnen en verschijnen creëert Schuitemaker gestaag ruimte voor een verlossende finale. Het is een extreme gewaarwording om je hersenpan daarna van binnen te voelen gloeien. Nu nog die marteling in het middendeel eruit filteren ten faveure van de najaarstournee.

30 Appearances Out of Darkness Dans ★★★★☆ Van choreograaf Arno Schuitemaker. Muziek: Aart Strootman. Licht: Jean Kalman. 10/6, Transformatorhuis Westergas, Amsterdam. Tournee 7/9 t/m 15/12.