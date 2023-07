‘3 against 2: Psycho Topics’ is een nogal weirde wereldpremière op festival Julidans ★★★☆☆

Martim Gueller in ‘3 against 2: Psycho Topics’ van het Zuid-Amerikaanse choreografenduo Marcela Levi & Lucía Rosso. Beeld Renato Mangolin

De eenhoevige bosgeest uit het beroemde ballet L’Après-midi d’un faun uit 1912, gemaakt door danser/choreograaf Vaslav Nijinsky, zit niet op een boomstronk, zoals in de oeruitvoering 111 jaar geleden bij Les Ballets Russes. Hij (Lucas Fonseca) zit op een geluidsbox. En hij springt geregeld op om met een korte eruptie aan seksuele energie zijn baltsdans uit te voeren. Alleen is zijn tweedimensionale armmotoriek, toen ontleend aan de afbeeldingen op Griekse vazen, nu gemixt met razendsnelle geometrische vogue-bewegingen. Na een vliegensvlug rondje over het podium, tijdens 3 against 2: Psycho Topics van het Zuid-Afrikaanse choreografenduo Marcela Levi & Lucía Rosso, zinkt hij weer weg in yogahouding op zijn geluidsbox, en soms op rij één. Tot zijn libido weer wordt losgetrild door de bezeten livemuziek van toetsenist en percussionist Martim Gueller.

De nimf, die met hiëroglifische bewegingen inhaakt bij de faun in L’Après-midi, is in deze nogal weirde wereldpremière tijdens Julidans ook geen Egyptische prinses, maar wordt vertolkt door de furieuze muzikant, gehuld in een cowboybroek die zijn geslacht en billen de vrijheid gunt. Gueller lijkt met zijn dracht te hinten naar een vroeger Amerika, te meer daar hij op keyboard en cajón een clusterbom aan polyritmes vertolkt, waar de getallen in de voorstellingstitel naar verwijzen. Die complexe polyritmiek herbergt een ingewikkelde rijkdom aan traditionele ritmes, ontstaan ver weg van de westerse muziek, bijvoorbeeld in jungles, regenwouden en op de Cariben. Af en toe stopt Gueller abrupt voor een hiëroglifische armpose. Om dan weer polyritmisch te improviseren op flarden van Claude Debussy’s Prelude l’après-midi d’un faun.

Tot slot verschijnt Washington Silva als zwarte balletgeest, die met tollend hoofd op een gespierd lijf interrumpeert door klassieke balletposes aan te nemen. Alle drie bewegen ze prachtig en geconcentreerd en het gepuzzel met commentaar op de danshistorie biedt best fun. Maar de voorstelling zet zich wel vast in een tergende herhaling van terugkerende solo’s, vergelijkbaar met grrRoUNd (2021) waarmee Levi en Rosso twee jaar geleden op Julidans stonden. Dat kan leuker. En ook wat toegankelijker.