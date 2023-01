2023 moet het jaar van de mening worden

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Opgefokt door virusontkenners, kremlinapologeten, malafide lifecoaches en andere leugenaars werd 2022 het hoogtepunt van een stomvervelende tegenbeweging die zich richt op de feiten. Journalisten werden factchecker, wetenschappers rocksterren. Niet dat je niets meer mocht vinden, maar er werd nog weinig waarde aan gehecht. Een mening was meer iets voor clowneske types als Gordon, Angela de Jong of Maarten van Rossem, in ordinaire entertainmentshows als Vandaag Inside, Tijd voor Max of Op1.

Minder meningen, meer feiten, riepen verstandige types. Dat klinkt misschien goed, maar dat is het niet. Sterker nog, het is precies waar de leugenaars op uit zijn. Door constant onzin de ether in te pompen, zaaien ze verwarring over wat waarheid is. Zo vergeten we het idee dat verstopt zit achter al die ‘desinformatie’, zoals de feiten-nerds het graag noemen. We klampen ons meer en meer vast aan verifieerbare waarheden, zonder ons daarbij nog af te vragen hoe we ons daar eigenlijk toe moeten verhouden. Het antwoord op die vraag is een mening, maar dat vinden we inmiddels zó onbelangrijk dat iemand daarop afwijzen een doodzonde is geworden. Dat noemen we dan cancelcultuur en daar maken we ons enórm veel zorgen om.

En toch is het broodnodig dat we mensen weer keihard veroordelen om wat ze vinden. Een leugen is nog wel recht te zetten, maar een mening zit veel dieper. Een mening zegt iets over welke kant je op wil, hoe je samen wil leven met anderen, in welke wereld. Een goede mening kan de feiten veranderen, terwijl feiten zelden een mening veranderen. Laat de huidige waarheid in 2023 dus maar even voor wat die is en bedenk in welke waarheid je wil leven aan het einde van dit jaar.