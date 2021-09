2021: Een ruimtereis is een aanstekelijke voorstelling over de nacht voor iedereen ouder dan 4 jaar ★★★★☆

2021: Een ruimtereis (4+) van Het Laagland. Beeld Joost Milde

Wie is er niet bang voor de nacht? Sommige volwassenen zijn eraan gewend geraakt, maar de meeste kinderen hebben nog wel een gezonde eerbied voor het donker en alle monsters, fantasieën en ongerijmdheden die daarin kunnen leven. Daarover gaat 2021: Een ruimtereis (4+) van jeugdtheatergroep Het Laagland uit Sittard. Het is muziektheater met een vleugje sciencefiction voor kleuters én nadrukkelijk ook iedereen die ouder is dan dat.

Het mooie aan deze voorstelling van schrijver Sanne Schuhmacher en regisseur Lennart Monaster is dat ze werkt op verschillende niveaus. Voor de allerkleinsten is er herkenbare slapstick in en om het kinderbed. Twee kinderastronauten (gespeeld door Joris Erwich en Kyra Bououargane) kunnen niet slapen en verbouwen hun kamer, totdat deze lijkt op een raket, waarmee ze de ruimte in kunnen.

Voor de wat oudere broers of zussen is er het verhaal. Ondanks alle ruimtereisambities zijn de kinderen ook bang: er is faalangst en angst voor het onbekende. Deze gevoelens worden in de vorm van opgewekte liedjes geuit.

Ten slotte kun de hele voorstelling ook lezen als een metafoor, zoals ook het geval is met de film 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick, waarop de titel gebaseerd is. Zeker op het einde wordt de meervoudige symboliek van sommige decorstukken duidelijk. Het kost dan weinig moeite om alle opmerkingen over afscheid nemen, naar de sterren vliegen en dapper zijn op een veel weemoediger manier te interpreteren. Daarmee gaan het speelplezier en de opgewekte muzikaliteit overigens niet verloren, en dat is knap.

2021: Een ruimtereis Theater ★★★★☆ Door Het Laagland. Tekst Sanne Schuhmacher. Regie Lennart Monaster. Met Joris Erwich en Kyra Bououargane. 26/9, Schouwburg De Domijnen, Sittard. Tournee t/m 28/11.