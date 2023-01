‘12 tot 15 jaar is een lastige doelgroep voor de boekhandel’

Bart Nijensteen Boekhandel Athenaeum Zuidoost Beeld Pauline Niks

Hoe gaat het bij jullie in de boekhandel?

‘Januari is rustig in vergelijking met de drukke decembermaand. We hebben nu eindelijk tijd voor zaken als de inventarisatie.’

Jullie best verkochte boek gaat over rapper Hef. Wat maakt zijn biografie interessant?

‘Hef is deels opgegroeid in de Bijlmer. Hij is geliefd onder jongeren uit de buurt. Ik luisterde vroeger ook veel naar zijn muziek. Jongeren die uit zichzelf niet zo snel een boek lezen, komen speciaal voor deze biografie naar de boekhandel. Schrijver en dichter Erik Jan Harmens heeft zijn levensverhaal aansprekend verwoord, opgebouwd als een soort podcast, met korte hoofdstukken waarin Hef vrij en openhartig spreekt.’

Kinderboekenschrijver Carlie van Tongeren pleitte vorige week in een column in de Volkskrant voor een Boekenweek voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Heeft zij een punt?

‘Ik ben zelf geen voorstander van nog een boekenweek. We hebben al de Kinderboekenweek, de Boekenweek voor jongeren van 15 tot 18 jaar, de Kookboekenweek en de gewone Boekenweek. Mensen worden Boekenweekmoe. Daarnaast is 12 tot 15 jaar een lastige doelgroep om naar de boekhandel te krijgen.’

Zijn er dan wel genoeg leuke boeken voor die leeftijd?

‘Vanaf 15 jaar is er inderdaad meer aanbod. Dan kunnen kinderen ook Engelse boeken lezen. Voor 12 tot 15-jarigen raad ik de vertaalde boeken aan van de Amerikaanse schrijver Jason Reynolds.’

Hoe is Gerard Reves De avonden – uit 1947 – in jullie toptien best verkochte boeken beland?

‘Dit is een speciale editie ter ere van 75 jaar De avonden, die 7,50 euro kost. Veel grootouders kopen dit voor hun kleinkinderen.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘Hormonen in de nacht van de Chinese schrijver Lu Min. Een schitterende korte verhalenbundel over pechvogels die in benarde situaties terechtkomen omdat ze hun hormonen vrij spel geven. Het is heel grappig. Mijn aanrader dit jaar is voor het slapen niet te scrollen op je telefoon maar een kort verhaal te lezen!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Athenaeum Zuidoost in Amsterdam:

1. Hef met Erik Jan Harmens: Puur; Nijgh & Van Ditmar

2. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

3. Tove Jansson: De Moomins en de onzichtbare gast; Volt

4. Annet Schaap: Lampje; Querido

5. Stephen Hawking: De antwoorden op de grote vragen; Spectrum

6. Anton de Kom: Wij slaven van Suriname; Atlas Contact

7. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan Uitgevers

8. Michelle Obama: The Light We Carry; Viking UK

9. Sylvia Plath: The Bell Jar – The Illustrated Edition; Faber & Faber

10. Gerard Reve: De avonden; De Bezige Bij