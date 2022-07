‘107 Mothers’ vertelt het schrijnende verhaal van moeders in een gevangenis ★★★★☆

'107 Mothers', een film van Péter Kerekes.

Midden in de nacht worden de kersverse moeders gewekt en naar een naburig gebouw gebracht. Daar zitten ze te wachten tot hun baby’s op een karretje naar binnen worden gereden en de eerste gezamenlijke borstvoeding kan beginnen.

Zo gaat het, in de vrouwengevangenis van Odessa. De Slovaakse cineast Peter Kerekes baseerde het drie jaar omspannende 107 Mothers op de verhalen van de moeders die daar vastzitten, en die in de film zichzelf spelen. Herhaaldelijk komen ze aan het woord, in onopgesmukte, documentaire-achtige interviews. Erg knap, hoe Kerekes en co-scenarist Ivan Ostrochovský die gesprekken verweven met het gedramatiseerde relaas rond hoofdpersonage Lesya. Deze jonge vrouw, tot zeven jaar veroordeeld vanwege de moord op haar man, wordt als enige moeder door een professioneel actrice vertolkt: een introverte, ernstige rol van Maryna Klimova, die de getuigenissen van de echte gedetineerden des te sterker laat uitkomen.

En andersom. Lesya zorgt zo goed en zo kwaad als het gaat voor zoontje Kolya. De sympathieke suppoost Iryna (Iryna Kiryazeva) waarschuwt dat ze tijdig een ander onderkomen voor hem moet regelen, anders gaat Kolya op zijn 3de verjaardag naar het weeshuis. Net als alle andere gevangeniskinderen die nergens terecht kunnen.

Schrijnende momenten levert dat op in 107 Mothers (Cenzorka). Zo betrekkelijk zachtaardig als het er in de gevangenis aan toegaat, zo onmenselijk is het terugkerende verjaardagsritueel: een moeder die eerst een taart met drie kaarsjes bakt, waarna ze in het weeshuis enkele laatste ogenblikken met haar kindje deelt. Juist de beheerste stijl, met zijn schilderachtige, pastelkleurige tableaus, zorgt dat deze scènes keihard aankomen.

Hier en daar vindt 107 Mothers momenten van lichtheid, zoals wanneer Kolya Iryna helpt bij het sorteren van de gevangenispost. Glimpen van de buitenwereld biedt Kerekes als de camera weer eens voor de gevangenispoort draalt, of als Iryna de hort op gaat. Ze woont zelf in een schamel flatje op het gevangenisterrein, en brengt de avond vaak door met het lezen van de brieven die de gedetineerden ontvangen. Soms gaat ze op stap, alleen of met haar moeder, die niet begrijpt waarom Iryna haar leven verkwanselt. Langzaam weekt Iryna zich los van de achtergrond van de film, zo subtiel dat je bijna niet merkt hoe belangrijk ze als personage wordt.

En wat voelt of denkt ze wanneer ze naar Lesya en Kolya kijkt? Verraderlijk maar onontkoombaar is het, hoe 107 Mothers je ondanks alles, heel voorzichtig, laat hopen op een happy end – of iets wat erop lijkt.