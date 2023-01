1 januari maakte de Nederlandse overheid ervan, en vader vond dat meteen de allermooiste geboortedatum

Beeld Isa Grutter

Behalve die van de profeet vieren Marokkanen van oudsher geen verjaardagen. Zit niet in de cultuur. Toch kocht vader op mijn verjaardag altijd een grote slagroomtaart bij de Torro. ‘Dat hoort zo, meneer Benzakour’, had juffrouw Sint gezegd. Ook trakteerde ik in de klas rozijntjes, mandarijntjes en chips. Ook dat moest van juffrouw Sint. Mijn ouders luisterden altijd naar juffrouw Sint.

Maar zijn eigen verjaardag kende vader niet, net als trouwens die hele eerste generatie. In hun tijd bestond nog geen behoorlijke bevolkingsadministratie. Als een baby het levenslicht zag in een dorpje diep in de bergen ontdekte de afdeling burgerzaken in de stad dat pas jaren later, en soms nooit. Wel kon vader met wat historische en biografische feiten zijn eigen geboortejaar inschatten, dat moest ergens begin jaren dertig zijn; dat werd 1932 in zijn paspoort. Bij aankomst in Nederland plakte de overheid er 1-1 voor. Vader vond dat meteen de allermooiste geboortedatum. Zo kon hij ieder jaar met Oud en Nieuw, als de hemel in lichterlaaie stond van de vuurpijlen en romeinse kaarsen, naar buiten wijzen: ‘Kijk, heel Zwijndrecht viert mijn verjaardag.’

Alle gastarbeiderskinderen uit de Sterrenbuurt gingen naar de Minister Calsschool, dat knus krakende houten gebouw met in de gang de levensgrote smeedijzeren Mariasculptuur met kindje Jezus in de armen. De katholieke onderwijsinstelling groeide uit tot de vrolijkste zwarte school uit de Zwijndrechtse geschiedenis. Vader had geen benul wie Maria was, of Cals, maar zeer waarschijnlijk sprak dat moeder-met-kind-beeld hem meteen aan. Hij was opgegroeid met traditionele familiewaarden, dus een school die gezinsvorming uitdraagt, moest wel een goede school zijn. Die generatie was geknipt voor de Kerk van Rome.

Maar van de Bijbelles wist vader evenmin. Elke vrijdagmiddag kwam pater Wilmering (toenmalig voorganger van de Heilig Hart van Jezuskerk) een half uurtje op bezoek. Een tanige, rijzige man met puntig gezicht en zo bleek als Lazarus. De wonderlijkste verhalen kon hij opdissen. En na afloop toverde hij steevast zijn eigen wondertje. Dan pakt-ie een tandenstoker uit zijn binnenzak, draaide deze diep in zijn kin en liep met de armen gespreid door het klaslokaal. ‘Kijk, geen bloed, geen pijn. Prijs de Heere.’

We keken met grote ogen, maar ik geloof niet dat één Turkse of Marokkaanse leerling zich ooit tot het Vaticaan heeft bekeerd. Dat de pater met een gat in de kin was geboren, verklapte hij pas jaren later, toen ik hem zag fietsen, nog even bleek als Lazarus. Klasgenoot Mehmet was hij nooit vergeten. Op een steenkoude vrijdagmiddag, hartje winter, bevroren sloten, sneeuwkristallen op de ramen, had de pater naar buiten gewezen.

‘Wisten jullie dat Heere Jezus over water kon lopen alsof er ijs op lag?’

Mehmet: ‘Kon Jezus schaatsen dan?’