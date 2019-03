‘Sterk overdreven’, zegt Willy van Nispen, voorzitter van het Nationaal Comité Leve Vroeger, over alle euforie rond de zege van Ajax op Real Madrid. Van Nispen doet een band in de videorecorder en verzoekt om stilte. ‘Bernabeu, 25 april 1973. Halve finale Europa Cup. Suurbier passt op Mühren. Let op.’ Mühren vangt de bal op en houdt hem kalmpjes vier keer hoog. ‘Dat was souvereine superioriteit’, zegt Van Nispen ontroerd. ‘Zie ik Frenkie de Jong nog niet doen. Vroeger was er echt niet zo opgewonden gedaan over zo’n wedstrijdje in de achtste finale. Vroeger vernederde Ajax Real, klaar, volgende wedstrijd.’ Van Nispen nipt van zijn Lagavulin 16yo. ‘Ach, leefde Cruijff nog maar, net als vroeger’, verzucht hij en pinkt een traantje weg. ‘Mühren staat ook balletjes hoog te houden op de eeuwige jachtvelden.’ Dan stroopt Van Nispen trots de linkermouw van zijn Turnbull & Asser overhemd op. Daar staat het: ‘Leve vroeger!’