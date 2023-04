Zouden er in Vlaanderen boeken bestaan met kleine prentjes, die toevallig allemaal de vorm van een letter hadden?

‘Is het een leesboek?’ Ik was in Vlaanderen en stond in een boekhandel naast een vrouw die in een boek aan het bladeren was. Ze stelde haar vraag aan de verkoper. Vreemd – ik kon zien dat het boek vol stond met letters, nergens een plaatje, dus het leek mij wel een leesboek. De boekverkoper was echter niet verbaasd over de vraag en zei: ‘Nee, dit is geen leesboek.’

Hoezo was dit geen leesboek? Zouden er in Vlaanderen boeken bestaan met heel kleine prentjes, die toevallig allemaal de vorm van een letter hadden? En dat je zo’n prentenboek als Nederlander wegens een algeheel gebrek aan subtiliteit niet kon herkennen, laat staan appreciëren?

Maar uit het gesprek dat volgde begreep ik dat ‘leesboek’ hier betekende: een roman, of een boek met een verhaal. En dat was dit boek niet. ‘Het is informatief’, zei de boekverkoper. Dat stelde de vrouw gerust.