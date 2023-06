Tot eergisteren was ‘polderen’ een actief werkwoord. En niet zomaar een: net zo lang ouwehoeren tot de verschillen tussen partijen gladder zijn gestreken dan de horizon van Flevoland is deel van onze nationale identiteit. We waren er altijd trots op.

Het is wrang om te constateren dat het begrip juist tijdens de oeverloze gesprekken (zonder oever geen polder) over het Landbouwakkoord verzelfstandigd is geraakt. ‘Een polder die goed werkt, is ons veel waard’, zei Hugo de Jonge. ‘De polder lag in puin’, aldus Roy Meijer van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. ‘De polder is niet dood’, probeerde Hank Bartelink van LandschappenNL de moed erin te houden.

Je ziet voor je hoe een uitgeput, sufgeluld gezelschap met de handen in de zij naar het verschijnsel staat te kijken. Het was altijd een prima poldertje, heel vervelend dat-ie nou stuk is. Maar als het geen werkwoord meer is, wat kunnen zij er dan aan doen?