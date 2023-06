Zonder de waarschuwingen van het KNMI waren we ook de sigaar

Elke keer dat een aangekondigd noodweer nogal blijkt mee te vallen, zoals vorige week, golft er meteen iets heel anders over het land: weerwaarschuwingswoede. Er zijn er die het KNMI uitkafferen omdat ze voor niks hun tuinmeubilair naar het schuurtje hebben gezeuld, anderen trekken het breder: al die codes geel en oranje van tegenwoordig zijn uitingen van onze verweekte cultuur. Vroeger stopten we de elementen grijnzend in onze holle kies, nu er zelden meer echte sneeuw valt zijn we zelf sneeuwvlokjes geworden, die behoed willen worden voor elk risico.

Omdat ik opgroeide in een tijd voordat er rubber tegels bestonden, snap ik die ergernis wel. Als je de noodmeldingen leest, lijkt het een wonder dat er na een buitje nog overlevenden zijn. Maar wat als het KNMI niet waarschuwt? Jan de Witt en Hansje Brinker hadden vermoedelijk hun schouders opgehaald als hun tuinbank was vernacheld, bij de ‘echte kerels’ van nu ben ik daar niet zo zeker van.