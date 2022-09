Zo veel aandacht voor de dood van een 96-jarige vrouw past niet in deze tijd

Koningin Elizabeth krijgt een kushand van haar oudste zoon Charles (juni 2022). Charles is na het overlijden van zijn moeder de nieuwe Britse vorst. Beeld Brunopress

Op donderdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat de ECB de grootste renteverhoging ooit toepast sinds de invoering van de euro. Nieuws dat historisch is en iedereen in Europa gaat raken. Diezelfde dag slapen er 300 mensen buiten in Ter Apel. De inflatie kwam vorige maand met 12 procent uit op de hoogste ooit. Met inflatie, oorlog, asielcrisis, woningcrisis, energiecrisis en personeelstekorten leven we in een van de meest turbulente periodes in de recente geschiedenis.

Totdat er in Engeland een vrouw van 96 overlijdt en de wereld ineens lijkt stil te staan. Alle problemen verdwijnen naar de achtergrond; de koningin van Engeland is overleden. Het is niet te bevatten dat de dood van een 96-jarige vrouw al het nieuws overneemt.

Sinds donderdagmiddag is het lastig geworden om te weten hoe het met de ­wereld gaat. Het bezoeken van reguliere nieuwssites levert niet zo makkelijk de antwoorden op als je gewend bent. Je wordt overspoeld door rubrieken over het overlijden van de koningin van Engeland.

Uiteraard begrijp ik dat het overlijden van Elizabeth nieuws is. Ook ik vind het treurig als mensen overlijden, zo ook Elizabeth. Maar de mate waarin hier aandacht aan wordt gegeven, past niet in de huidige tijd. We leven niet in een ‘komkommertijd’ waarin weinig gebeurt. Er is zoveel belangrijk nieuws op dit moment.

Maar media voelen blijkbaar de ruimte voor volledige terugblikken, reacties, profielen van Charles, de organisatie van de begrafenis en werkelijk waar elk stukje informatie dat er mee te maken heeft, pontificaal te presenteren. Media dienen zich te realiseren dat het laten zien van bepaald nieuws, ook het niet ­laten zien is van ander nieuws. Het ‘andere’ nieuws is op dit moment zo relevant, dat het geen pas geeft het overlijden van een 96-jarige vrouw zo centraal te zetten.

De aandacht destijds voor de dood van Lady Diana was qua nieuwswaarde beter te begrijpen; een tragisch ongeluk van een jonge vrouw met een zekere rol van de (roddel)pers. Hier is op natuurlijke wijze een vrouw van 96, een respectabele leeftijd, overleden. Dat is droevig, en ik gun haar nabestaanden en de natie Engeland het beste toe in een periode van rouw. Maar we moeten dingen wel in perspectief plaatsen. Ik hoop dat ik vanaf morgen weer normaal toegang heb tot dat nieuws. Ik ben inmiddels op de hoogte van het overlijden van Elizabeth.

Stefan Wirken, Amsterdam

Pretoogjes

Volgens mij heeft koningin Elizabeth nog even gewacht met sterven tot de nieuwe premier was aangetreden, om te voorkomen dat Boris Johnson haar grafrede zou uitspreken. Het zou haar pret­oogjes op de laatste foto die van haar ­g­­emaakt is, bij de benoeming van Liz Truss, verklaren.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Giftig

Hoe giftig is die nieuwe Britse premier? Ze had de koningin nog geen hand gegeven of deze legde het loodje.

Ies van Golen, Duivendrecht

Geboortedatum

Merkwaardige geboortedatum krijgt King Charles III op jullie voorpagina: 6 februari 1958. Zo wordt hij ineens een jaar of tien jonger, maar ja, het is ook de dag van de vliegramp bij München. Het topteam van Manchester United kwam daarbij om het leven. Geen fijne associatie.

Louis Tiemensma, Groesbeek

Werkwoord

Halfslachtige excuses na falend bestuurlijk beleid (Schiphol: chaos; Groningen: aardbevingen) en toch een salaris van 600.000 euro (blijven) incasseren. Je ­zou er haast een werkwoord van maken: ­Benschoppen.

Pierre Daanen, Amsterdam

Martelgang

Het voornemen gezinshereniging uit te stellen heeft dramatische gevolgen voor lopende asielaanvragen. Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk begeleid ik de hoogopgeleide Palestijnse statushouder Karim (niet zijn echte naam) wiens 80-jarige moeder en drie schoolgaande kinderen, waarvan één autistisch, in Abu Dhabi verblijven.

De kosten van levensonderhoud, huisvesting en school groeien hem boven het hoofd. Zijn papieren zijn in orde; 12 juni zou het besluit van de IND vallen. Hij heeft niets meer gehoord en is nu ­bezig met het halen van zijn rijbewijs, om zo snel mogelijk geld te kunnen verdienen als chauffeur.

Karim woont nu al anderhalf jaar alleen, zijn jonge kinderen hebben een ­vader nodig. Voor deze Palestijnse statushouder is het vluchtelingenbeleid een martelgang.

Jan Jonker Roelants, Den Haag

Zorgcrisis

Anderhalf jaar geleden riep Ernst Kuipers, toen nog directeur van het Erasmus Ziekenhuis, dat er onvoldoende handjes aan de bedden waren en zei onze nationale intensivist, Diederik Gommers, dat er onvoldoende waardering is voor de zorgmedewerkers. Er moest een plan ­komen om zo snel mogelijk meer personeel te werven en er moesten zo snel mogelijk betere arbeidsomstandigheden komen. Het was pompen of verzuipen.

Nu presenteert het ministerie van Volksgezondheid met droge ogen het Integraal Zorgakkoord. Het meest opvallende daarin is dat het aandeel mensen dat in de zorg werkt de komende jaren niet verder mag stijgen. Hadden wij niet onlangs gehoord dat er nog steeds meer dan 130.000 patiënten wachten op een operatie? En worden wij niet dagelijks geconfronteerd met wachttijden van drie tot vier maanden bij verschillende specialismen in de ziekenhuizen? Was het niet zo dat er onder het zorgpersoneel een gigantisch ziekteverzuim bestaat en dat veel deskundig personeel uit onvrede ontslag neemt of heeft genomen?

Daarom, zo vindt Ernst Kuipers, is het uitgangspunt dat maximaal 1 op de 6 mensen in de zorg werken. Lukt dat niet, dan dreigt de zorg op termijn onbetaalbaar te worden.

Op deze manier dient de volgende crisis zich op korte termijn aan. De zorgcrisis. En wie worden daarvan de dupe? Juist, de chronisch zieken en ouderen. Het wordt dweilen met de kraan open. Het zorgstelsel is doodziek terwijl er vele, onnodige, miljarden in omgaan.

Ernst Leupen, Den Haag

Stap

De Stap-budgetronde is weer geweest en laat vele aanvragers na uren in de wachtrij weer in de kou staan. Mijn dochter, alleenstaande moeder met twee jonge kinderen, laat zich omscholen naar een beroep in de zorg. De opleiding in de zorg laat geen voltijds baan toe waardoor inkomsten beperkt zijn. De STAP-subsidie is dus zeer welkom. Een nieuwe werknemer in de zorg eveneens.

De overheid stimuleert met deze subsidie echter niet gericht de beroepen op de arbeidsmarkt waar maatschappelijk de grootste behoefte aan bestaat: zorg, onderwijs en techniek.

De overheidsreclame laat juichend ­weten dat ‘weddingplanners’ opgeroepen worden om mee te dingen naar deze subsidie. Welke wereldvreemde ambtenaar heeft dit lukraak strooien met overheidssubsidie verzonnen en laat deze absurde reclame vertonen?

Julius van Dam, Zwolle

Trump

‘Lock her up’ was de geliefde kreet tegen Hillary Clinton tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hillary Clinton had haar privé-mail gebruikt voor haar werk en die fout moest haar zo veel als maar kon ingewreven worden.

Donald Trump heeft een poging tot een staatsgreep gedaan en Amerikaanse topgeheimen in zijn huis in dozen bewaard. Als hij eerlijk zou zijn, zou hij vragen om de VS tegen hemzelf in bescherming te nemen: Lock me up! Dat is hij echter in het geheel niet van plan en zijn fans hebben daar geen enkel probleem mee.

Ze worden net zo gehersenspoeld en voorgelogen als de Russen door Poetin. Dat maakt het pas echt eng.

Wil Kuijpers, Eindhoven

Overbodig

Houd toch op met het geneuzel over korter douchen en de verwarming een graadje lager om energie te besparen.

Noem wat echt zoden aan de dijk zet: ophouden met de productie van al het overbodige. Dat scheelt pas energie: voor ­materialen, fabricage en vervoer.

Daar gaat het toch van komen, want we moeten af van de verwoestende vervuiling. Laten we vandaag beginnen. Stop met het overbodige te maken, stop met het overbodige te kopen. Dan houden we plenty energie over. In de eerste plaats voor een gezond leven.

Helen Gerretsen, Amsterdam

Subsidie

Peter de Waard schrijft terecht dat de compensatie voor de gestegen energieprijzen moet komen door hogere uitkeringen en lastenverlichting voor de laagste inkomens. Daar is geld zat voor. Het rapport van Alman Metten, Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot van Me Judice geeft aan dat er in 2019 geen 4,5 miljard, maar 17,5 miljard, dus viermaal zo veel subsidie wordt verstrekt aan fossiele brandstoffen. Het is godgeklaagd dat dit al jaren gebeurt en onze regeringen daar niets mee doen.

Henk Korthof, Boksum

Inflatie

Vorige week was ik een weekje in Blankenberge, België. Op de boulevard kun je restaurant na restaurant een menu eten voor 15 euro, dezelfde prijs als ­vorig jaar. Is er in België geen inflatie of worden in Nederland prijzen onnodig opgedreven, onder het mom van inflatie? Vrienden kwamen terug uit Italië en Duitsland en zeiden dat de prijzen in de supermarkt daar voor het eerst lager zijn dan bij ons. Vroeger was dat andersom. Wat is er in godsnaam aan de hand in Nederland?

R. Dekker, Zaandam

Vliegtaks

Vliegmaatschappijen zetten hun vraagtekens bij de verhoging van de vliegtaks per 1 januari. Reden hiervoor is dat de ­extra belastinginkomsten niet direct naar de verduurzaming van de luchtvaart gaan.

In lijn met de vliegmaatschappijen wil ik mijn vraagtekens zetten bij de loon­belasting, accijnzen en andere belastingen die ik de komende jaren moet betalen. Dit geld gaat niet direct naar de ­verduurzaming van mijn huis en leefstijl, persoonlijke toeslagen en verbetering van mijn persoonlijke koopkracht.

Vrij naar de heer De Nooijer van ­Transavia: ‘Door belastingen is het ­immers duur om te leven, terwijl ik er zelf niet direct mee vooruit geholpen word.’

Ewout Dam, Den Haag