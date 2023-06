Zó gevaarlijk kon zo’n gasaanval niet zijn, sprak hij zichzelf moed in, maar de gevolgen gingen nooit voorbij

Ana van Es - column -artikel Beeld -

Het luchtalarm klonk. ‘Gas, gas!’, schreeuwde iedereen. Het was eind december 1986, rond het middaguur, aan het front bij Sumar, in Iran pal aan de grens met Irak.

Zijn maten vluchtten de bunkers in. Maar Assadallah Husseini rende juist naar buiten. Hij was pas 20 en hospik in het Iraanse leger. Hij moest naar het veldhospitaal, de gewonden verzorgen. Zó gevaarlijk kon zo’n gasaanval niet zijn, sprak hij zichzelf moed in. Ze zaten ver van het front.

Een stroom gewonden onder zijn handen. Na een paar uur werd hij zelf duizelig. Moest overgeven. Zijn ogen voelden branderig, ze konden niet meer tegen licht. ’s Avonds klapte hij tegen de grond. De gewondenverzorger was patiënt geworden.

Hij kreeg overal blaren. Zijn huid werd zwart. Een maandje thuis uitrusten, dan word ik vast beter, dacht Assadallah toen nog. De anderen waren er immers slechter aan toe. Die waren helemaal verbrand. Die gingen dood.

Maar het ging nooit voorbij. Zijn huid herstelde, maar met de jaren kwamen er nieuwe klachten. Als gevolg van de mosterdgasaanval is Assadallah chronisch ziek. Hij heeft oogproblemen. Een raar kuchje. Moeite met ademhalen. Lang lopen gaat niet.

En nu, 36 jaar na de gasaanval, is Assadallah in Den Haag. In een onberispelijk grijs pak staat hij in de hal van de rechtbank. Samen met vier andere Iraanse gedupeerden van Iraakse gifgasaanvallen stelt hij een Nederlands bedrijf aansprakelijk dat een grondstof voor mosterdgas leverde aan de Iraakse dictator Saddam Hoessein.

Het bedrijf heeft tegenwoordig de onuitspreekbare naam Otjiaha, maar is beter bekend als Melchemie, het bedrijf van miljardair Hans Melchers. In de jaren 80 was Melchemie een van de talloze leveranciers van de SEPP, een dekmantelfirma van de Iraakse dictator Saddam Hoessein.

Ja, de SEPP. De State Enterprise for Pesticide Production. Opgericht om – zo wilde althans het verhaal – de insecten in Irak uit te roeien. Het is een van de cynische hoofdstukken over de rol van het Westen in Irak die naderhand is bedekt met het zand van de geschiedenis.

De SEPP was graag gezien in Europa. West-Duitse bedrijven leverden grondstoffen voor dodelijke zenuwgassen: sarin en tabun. Geavanceerde luchtwassers en corrosievrije buizen werden verscheept uit Hamburg, voor een fonkelnieuwe gifgasfabriek. Italië speelde een rol. Nederlandse ondernemingen leverden grondstoffen voor mosterdgas. De hardnekkigste en onhandigste van het stel, Frans van Anraat, werd veroordeeld tot ruim 16 jaar cel.

De SEPP was een ‘indringende coverstory’ van een ‘geliefde bondgenoot’ – het Irak van Saddam Hoessein – zegt de advocaat van Melchemie, Carry Knoops.

Voor elk insect hebben wij een bestrijdingsmiddel, verkondigde het Iraakse leger publiekelijk. Sommige Duitse betrokkenen verklaarden naderhand dat ze er grapjes over maakten. Insectenverdelgers, dat moest je breed opvatten, haha. Ze maakten middelen tegen ‘vlooien, sprinkhanen, Perzen, Israëli’s’.

36 jaar is lang, maar ook weer niet zo lang. Het is te dichtbij voor excuses, herdenkingen, lesmateriaal. Sommige daders en slachtoffers leven nog. Rechtspersonen zijn herleidbaar. Wezenlijke compensatie is nog steeds mogelijk. En dus duiken de verantwoordelijken weg, overal in Europa.

Hans Melchers is nu 85. Hij mag niet meer over zijn eigen vermogen beschikken. Zijn bewindvoerder zit in de rechtszaal. Dát hij een grondstof voor mosterdgas aan Saddam Hoessein heeft geleverd, staat nauwelijks ter discussie. Maar zijn advocaten betwisten dat Assadallah en andere Iraniërs daardoor gewond zijn geraakt.

De rechters in Den Haag benadrukken: deze zaak gaat niet over ‘politiek of over geopolitiek’. Maar helaas. Geopolitieker dan dit gaat het niet worden.

De Iraanse regering probeert al jaren om de westerse bedrijven aan te klagen die indertijd Saddam aan chemische wapens hebben geholpen. Iran zou het liefste zien dat deze zakenlui zich moeten verantwoorden voor een internationaal tribunaal. Terecht. Alleen: Iran gooit dit dossier ook op tafel als er lastige vragen worden gesteld over bijvoorbeeld hun eigen nucleaire ambities.

In de rechtszaal zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Iraanse overheid. Ze vragen mijn telefoonnummer. Altijd handig voor de Iraanse ambassade om te hebben, zegt een man. Hij werkt in Teheran, bij het Vredesmuseum.

Je hoort de slachtoffers, ook als ze niet praten. Een van hen ademt door een buisje, hoorbaar gierend. Assadallah hoest steeds opnieuw.