Ziyech is geen Marokkaan maar hij heeft wel een fameus linkerbeen

Een voetbaltoernooi tussen landen is een achterhaald concept. Niet alleen het gedoe met de immense vlaggen en volksliederen is superirritant. De gedachte dat het interessant is een elftal individuen met hetzelfde paspoort de krachten te laten meten met een collectief van een andere nationaliteit is een idee-fixe en een waandenkbeeld, gebaseerd op 19de-eeuws nationalisme.

Het Nederlands elftal is een sprekend voorbeeld van het misverstand. Oranje is een multicultureel team, de roots van de spelers liggen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Cody Gakpo zei vorige week te hopen dat ze ook in Togo voor hem juichen, het land van zijn vader. Veel spelers zijn voortgekomen uit de Surinaamse smeltkroes van culturen. Rechtsback Frimpongs vader en moeder zijn Ghanees en hij verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Engeland. Daar doorliep hij de jeugdopleiding van Manchester City, waarna hij begon aan een internationale loopbaan bij Celtic en Bayern Leverkusen. Daar viste Louis van Gaal hem op, omdat Frimpong door een speling van het lot over een Nederlands paspoort bleek te beschikken.

De hele multiculturele ontwikkeling van het voetbal, ver voorbij landsgrenzen, is een positief teken van een in hoog tempo veranderende wereld waarin je paspoort er niet meer toe doet – voorlopig alleen nog in het voetbal, maar hopelijk ooit ook elders.

Het enige dat niet meer bij die ontwikkeling past is het krampachtige toneelstukje van land A dat het opneemt tegen land B, van spelers die worden gedwongen met de hand op het hart te luisteren naar een pompeuze deun en die zo worden misbruikt voor de nationalistische motieven van hun leiders.

Nederland voelt zich plotseling op nationalistische gronden deelgenoot van het succes van het Marokkaanse voetbalelftal, eveneens een team dat is samengesteld uit spelers met een zeer diverse achtergrond – de Marokkaanse diaspora, waaronder die in Nederland. Nog nooit is er zo vaak aan gerefereerd dat Hakim Ziyech een Nederlands polderproduct is uit Dronten. De waarheid is dat hij een voetballer met een fameus linkerbeen is en dat de rest niet van belang is. Waar het nationalisme toe leidt, zien we na elke Marokkaanse zege in de grote steden.

Het Franse nationale elftal is grotendeels een Afrikaans elftal. De beste speler ter wereld, Kylian Mbappé, heeft een Kameroenese vader en een Algerijnse moeder. Soms wordt het succes van de Haantjes uitgelegd als het succes van de Franse multiculturele samenleving, wat zo zou zijn wanneer die succesvolle multiculturaliteit niet alleen in het Franse voetbal maar overal zichtbaar zou zijn.

Dat we bij het WK met een deken van nationalistisch vertoon de diversiteit in het voetbal proberen te smoren, is een groteske vertekening van de werkelijkheid en een leugen. De clubs, met spelers van wie het niemand een lor interesseert uit welk land ze afkomstig zijn (als ze maar scoren) zijn de ware vertegenwoordigers van het spelletje.

Weg met Oranje.